ChatGPT komt met een programma om ChatGPT-teksten te herkennen

ChatGPT doet al een paar weken docenten sidderen van angst: gaan studenten nu alleen nog essays inleveren die door AI zijn geschreven? Dat is niet erg leerzaam. Nu weten we dat de AI van ChatGPT het zeker niet altijd bij het rechte eind heeft, dus je zal het essay altijd zelf nog moeten nalezen, maar er is ook iets nieuws dat docenten -of wie dat maar wil- kan inzetten om de door de AI-geschreven tekst te herkennen. Die tool komt van… ChatGPT zelf.

ChatGPT herkent ChatGPT Er was eerder al een student die met een programma kwam om ChatGPT-teksten te herkennen, maar nu is er ook een officiële tool van de makers van de AI zelf. Het programma heet AI Text Classifier en kan inschatten of een tekst door een mens is gemaakt of door kunstmatige intelligentie. Het is nog niet een volledig betrouwbare tool: bij Engelse teksten haalt het programma 26 procent van de AI teksten eruit. Dat is dus nog niet bepaald heel hoopgevend. Helemaal als je beseft dan 9 procent van de teksten die wel door mensen waren geschreven werden gelabeld als een tekst die door AI was geschreven. Oeps.

AI Text Classifier Vooral als het gaat om wat kortere teksten van minder dan 1000 regels heeft de AI Text Classifier wat problemen. Wat op zich ook logisch is: er is dan immers minder inhoud om het oordeel op te baseren. Wat wel netjes is van ChatGPT (en wederom ook logisch omdat het bepaald niet foutloos werkt), dat is dat het de herkenningstool gratis beschikbaar stelt. Op zich is het wel tricky om het ook daadwerkelijk te gebruiken. Dat het niet alle door AI geschreven teksten weet weg te filteren is tot daaraan toe, maar het is niet oke dat door mensen geschreven teksten kunnen worden aangemaakt als een AI-tekst. Hierdoor worden er straks onterecht vingers gewezen. Moeten we als schrijvers straks allerlei mogelijkheden gaan bedenken om onze teksten zo niet-AI mogelijk te maken?

Niet foutloos ChatGPT is een handige tool, maar ook die tool komt met zo zijn eigen problemen. Wil je vragen wat een leuk restaurant is in Amsterdam, dan kom je er wel, maar we deden laatst een test met Kaleidoscope van Netflix als voorbeeld en dat was toch een aanzienlijk minder goed antwoord. Hopelijk kan de giga-investering die Microsoft in het platform wil doen daarbij helpen. En het aanbieden van een premium-abonnement, want daar werkt ChatGPT ook aan. Hierbij heb je altijd beschikking tot ChatGPT, wat een grote plus is, want voor niet-betalende mensen geldt toch dat ze vaak tegen een ‘te veel requests’-error aanlopen.

Kunstmatige intelligentie Er belooft in 2023 nog veel te veranderen wat betreft deze tool, maar waarschijnlijk ook kunstmatige intelligentietools in het algemeen. Ze schieten momenteel als paddestoelen uit de grond, maar veel mensen maken zich ook grote zorgen. Niet alleen om valsspelende studenten, maar ook om bijvoorbeeld hun brood. Kunstenaars die door Dall-E worden ingehaald, portretfotografen die door Lensa minder werk krijgen: er gebeurt veel op het gebied van kunstmatige intelligentie en dat is niet altijd makkelijk bij te benen. Daarnaast moet er waarschijnlijk duidelijke wetgeving voor komen, waardoor ook de politiek er druk doende mee is. In ieder geval lijkt het erop dat AI-tools zelf ook openstaan voor verbetering en ondersteuning, anders zou ChatGPT niet met de AI Text Classifier komen. Maar, dat er voor iedereen nog veel werk aan de winkel is, dat is duidelijk.