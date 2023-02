​Media klagen ChatGPT-maker aan vanwege trainingsmiddelen

Kunstmatige intelligentie is weliswaar intelligent van zichzelf (zo wordt het immers ontwikkeld), het heeft wel een bepaalde basiskennis nodig. Die doet het op door heel veel data te verwerken en zichzelf zo te leren welke patronen er bijvoorbeeld in teksten of andersoortige data voorbij komen. Hoe kun je immers verwachten dat AI bijvoorbeeld een bloem van een foto herkent, als hij nooit heeft geleerd om die bloem eraan te linken? Je zal zo’n AI dus allemaal foto’s van bloemen moeten voeden met daaraan de naam van die bloem verbonden, zodat hij leert herkennen welke bloem welke naam draagt.

ChatGPT getraind met artikelen

OpenAI heeft nog niet op het nieuws gereageerd, maar heeft eerder al aangegeven dat het inderdaad gebruikmaakt van artikelen van diverse Engelstalige media, zoals CNN, de BBC, New York Times, The Guardian en Washington Post. Daar zijn veel nieuwsmedia het helemaal niet mee eens. CNN heeft zich ook al over de zaak uitgesproken: dat is in strijd met zijn gebruiksvoorwaarden. Het ligt ook wel erg gevoelig: ChatGPT heeft de potentie om het werk van schrijvende beroepen over te nemen. Het voelt daarom extra krom dat juist de artikelen van die schrijvende mensen worden gebruikt om deze ‘vijand’ te trainen.

Aan de andere kant zal het ook weer niet zo’n vaart lopen: er zitten nog veel slordigheden en ongevoeligheden in de teksten van ChatGPT. Ze zitten er niet alleen regelmatig naast: soms is het kant en klare propaganda wat ze verspreiden. Hoe knap het ook is dat het allemaal kan en dat er inderdaad heel vaak waardevolle informatie uitrolt, is het de vraag of het risico van onjuiste informatie niet iets te groot is om zulke krachtige software zo wereldwijd beschikbaar te maken. De website Cnet heeft een tijdje alleen met ChatGPT gewerkt voor al zijn artikelen: dat heeft het vrij snel teruggedraaid omdat de informatie niet klopte. Vooralsnog moeten we het dus zien als een interessant experiment, maar ja: er zijn natuurlijk mensen die hier ook echt in geloven en die misschien wel andere levenskeuzes maken door feitelijk onjuiste informatie.