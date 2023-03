ChatGPT-maker onthult nieuwe generatie AI-bot: dit kan het

OpenAI, het bedrijf achter Dall-E en ChatGPT, heeft de opvolger van zijn slimme algoritme aangekondigd: GPT-4. Inmiddels heeft OpenAI zich flink in de kijker gespeeld en is onder andere Microsoft druk doende met een GPT-AI-taal om zijn Bing-zoekmachine te verbeteren. Er is echter nu een nieuwe taalvariant aangekondigd, namelijk GPT-4.

Maar deze nieuwe GPT-4 brengt wel iets nieuws op tafel. Zo is het niet alleen in staat om tekstinvoer te kunnen verwerken: hij kan ook de invoer van foto’s verwerken. Wel antwoordt het alleen in tekst. GPT-4 is al beschikbaar, namelijk voor mensen die ChatGPT Plus hebben. Dit abonnement kost 24,20 dollar per maand als je het vanuit Nederland afneemt. Ook zit GPT-4 al in de zoekmachine van Microsoft ingebouwd.

Volgens OpenAI zijn de verschillen tussen het vorige model (GPT-3,5) en deze niet gigantisch groot. Echter is het vooral indrukwekkend als je het voor het eerst gebruikt. Maar goed, dat geldt voor bijna alle kunstmatige intelligentie-tools. Wel heeft het bedrijf de kunstmatige intelligentie even grondig getest door het de CITO-toets te laten doen (tenminste, de Amerikaanse versie ervan voor iets oudere kinderen, de SATs). Daarop scoorde hij een percentage van 88 procent en hoger, wat betekent dat het nog steeds wel een heel slim systeem is. Het verbaast ons dan ook niets dat bedrijven als Duo Lingo en Stripe bezig zijn om GPT-4 in hun apps te integreren. Zeker als je de voorbeelden ziet van hoe goed ChatGPT begrijpt wat er op een afbeelding te zien is. Het is bizar te noemen.

GPT-4

Door de recente populariteit van ChatGPT lijkt het heel normaal dat OpenAI met updates komt van GPT, maar dat is niet zo. Er wordt al een jaar gespeculeerd over wat GPT-4 allemaal zou kunnen. Hierover zei OpenAI al dat mensen er veel te hoge verwachtingen van hebben. Hoewel het heel snel lijkt te gaan met de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie, en inderdaad de focus er nu heel erg op is, wil dat niet zeggen dat de innovaties elkaar nu in rap tempo zullen volgen. Nu hebben we wel gezien dat Google wat meer vaart achter zijn AI lijkt te zetten, maar tegelijkertijd is van de recent aangekondigde nieuwe opties zoals in Workspace en Bard tot nu toe nog niet heel veel terechtgekomen. Dat zit allemaal nog in een testfase.



Dat is geen kritiek: kunstmatige intelligentie kan grote invloed hebben op mensenlevens en er dient daarom voorzichtig mee te worden omgegaan. Maar dat het het gesprek van de dag is in de techwereld, dat is een ding dat zeker is. Dat maakt ook dat de verwachtingen van nieuwe aankondigingen van bedrijven als Google en OpenAI hooggespannen zijn, terwijl die bedrijven zich vooral op willen richten de AI betrouwbaarder te maken. Het is niet sexy, maar wel essentieel als we door willen met AI in de vorm die we tot nu toe wel hebben kunnen ervaren en in vormen die we nog moeten ondervinden.