​Microsoft Bing met geïntegreerde ChatGPT: nog niet overtuigend

Microsoft investeert veel in ChatGPT. Zoveel, dat het programma binnenkort zelfs wordt geïntegreerd in zijn zoekmachine Bing. Dat is een goed idee, zeker omdat de antwoorden van ChatGPT niet zomaar tussen de zoekresultaten staan: daar is rechts een apart vakje voor. Zo weet je dat de zoekresultaten nog steeds zijn wat je van een zoekmachine mag verwachten, terwijl je rechts wat meer context, tips en tricks krijgt van kunstmatige intelligentie. Microsoft heeft nu een soort probeerversie online gezet en die verbaast ons.

Concurrentie voor Google

Microsoft gelooft heel erg in ChatGPT en veel mensen doen dat ook. Sommigen beweren zelfs dat ChatGPT binnen Bing er best eens voor zou kunnen zorgen dat Google steeds minder belangrijk wordt als zoekmachine. Zoals we laatst al schreven is Google wel met een flink tegenoffensief bezig door bijvoorbeeld met zijn eigen antwoord op ChatGPT te komen: Bard, naast veel meer AI-zoekfuncties met beeld. Het is duidelijk dat OpenAI goud in handen heeft, als het zelfs de gevestigde zoekmachine-orde Google zenuwachtig maakt.

Ondertussen zullen we waarschijnlijk binnen de Office-producten, de Edge-browser en de Bing-zoekmachine steeds meer toepassingen gaan zien van ChatGPT. Microsoft investeerde in 2019 al 1 miljard in ChatGPT en daar is het vooralsnog vrolijk mee doorgegaan door nog meer geld aan OpenAI te geven om hun technologie maar exclusief te mogen gebruiken. Sowieso wordt ChatGPT steeds minder, euh, open AI, want waar het plan was om te zorgen dat het altijd beschikbaar was zodat niemand met kunstmatige intelligentie meer macht heeft dan een ander, is ChatGPT vaker offline dan online. Voor gewone gebruikers tenminste: betaal je ervoor, dan heb je het programma bijna altijd tot je beschikking.