Ook Snapchat gaat met OpenAI in zee voor AI-chatbot

Snapchat kan het niet laten: waar het normaal meestal zelf eerst is met iets nieuws (denk aan bijvoorbeeld de filters waarmee het zo bekend werd), doet het nu mee met een trend die al bestaat. Het is in zee gegaan met OpenAI, de maker van ChatGPT. Zo kan het vanaf deze week een chatbot aanbieden die ‘My AI’ heet. Daarbij treedt het in de voetsporen van Microsoft, dat OpenAI's tech inmiddels ook op vele plekken integreert.

Nieuwe chatbot op Snapchat Helaas is het nu nog niet te vinden in de app, maar later deze week zou de nieuwe chatbot uitrollen naar Premium-gebruikers (die 4 euro per maand betalen voor eerdere toegang tot nieuwe opties, naast een aantal andere extra functies). My AI is nog een experiment, laat Snapchat in een blog weten. Maar goed, waar is het precies voor bedoeld? Snapchat wil het vooral inzetten voor fun. Grappig om even te vragen of de kunstmatige intelligentie een haiku wil maken over je beste vriend die aan chocolade verslaafd is, of simpelweg een suggestie wil doen voor een lekker vegetarisch recept voor vanavond. De chatbot werkt op de meest recente versie van de ChatGPT-technologie van OpenAI en is speciaal aangepast voor Snapchat.

My AI Het is niet alleen een chatbot die je er even bijvraagt: My AI kun je zelf een naam geven, alsof het een soort huisdier is. Vervolgens kun je het chatgesprek ook een speciale achtergrond geven. Wel geeft Snapchat er een kleine waarschuwing bij: “Zoals met alle AI-gestuurde chatbots, is My AI geneigd tot hallucineren en kan hij zo ongeveer alles eruit flappen. Wees je bewust van zijn vele tekortkomingen en bij voorbaat excuses!” Ook goed om te weten is dat alle gesprekken die je met My AI hebt worden opgeslagen en worden ingekeken om het product te verbeteren. Snapchat zegt dan ook: “Deel geen geheimen met My AI en vertrouw niet op My AI voor advies.” Nu moet het bedrijf natuurlijk wel zoiets zeggen om zichzelf een beetje in te dekken tegen gekke situaties die kunnen voortkomen, maar het zet wel aan het denken: is het wel zo verstandig om deze AI in handen te geven van kinderen?

Kunstmatige intelligentie Immers zitten er veel kinderen op Snapchat en hoewel die natuurlijk ook direct naar ChatGPT kunnen gaan, maakt Snapchat het ze nu wel heel makkelijk. Plus, als de AI er praktisch alles uit kan flappen, dan impliceert dat ook dat je er bijvoorbeeld ook nare opdrachten mee kunt doen, zoals een gedicht vragen waarin iemand te kakken wordt gezet. Het is de vraag of deze AI wel heel geschikt is voor het doel dat Snapchat voor ogen heeft. Dat doel is namelijk zeker wel goed en leuk, maar is er genoeg rekening gehouden met de nadelen die er ook aan vast kunnen kleven? Juist dat het die waarschuwing inbouwt, impliceert dat het toch wel weet dat die nadelen er zijn. Snapchat laat weten dat pesterijen echter niet zo makkelijk kunnen plaatsvinden, omdat My AI is ontwikkeld om bevooroordeelde, feitelijk onjuiste, schadelijke of misleidende informatie niet te verstrekken. Echter kunnen er foutjes insluipen, zoals Snap zelf al aangeeft. Gelukkig kun je ook zelf wat doen, namelijk het bericht ingedrukt houden en feedback geven. Helaas is de My AI-optie nog niet live, waardoor we het nog niet hebben kunnen proberen. Zodra dat kan, gaan we zeker kijken hoe snel er een foutje insluipt, maar ook: hoe goed die recepten en positieve gedichtjes zijn waar OpenAI’s tech mee terugkomt.