​Snapchat groeit en groeit: dagelijks 293 miljoen gebruikers

In dat tweede kwartaal van 2021 zag Snapchat er zo’n 13 miljoen dagelijkse actieve Snappers bijkomen. Hoewel bijvoorbeeld Instagram ook veel gezichtsfilters kent, is het Snapchat dat er groot mee werd en nog steeds groot mee is. Dat is ook wel voor te stellen: zeker nu we meer thuiszitten, is het leuk om te experimenteren met grappige filters, dan elke keer selfies vanaf dezelfde bank te sturen.

Snapchat

De directeur van Snapchat, Evan Spiegel, denkt echter dat het eindigen van lockdowns juist helpt bij de populariteit van Snapchat. Hij meent dat de app echt is gemaakt om buitenshuis te gebruiken met vrienden. Hoe meer lockdowns er eindigen, hoe meer Snapchat-actie, is zijn verwachting. Dat is echter niet het enige dat de social media-app zo populair maakt. Je kunt er sinds kort namelijk ook korte video’s in opnemen, waardoor Snapchat weer veel meer op TikTok is gaan lijken.

Snapchat verdient zijn geld niet door abonnementen af te sluiten, maar door advertenties te tonen. Zeker partnerschappen met grote merken zijn voor Snapchat enorm lucratief. De omzet steeg in het tweede kwartaal naar omgerekend 834 miljoen euro. Dat is een stijging van 116 procent ten opzichte van vorig jaar. Snapchat is een beursgenoteerd bedrijf en de aandelenkoers steeg spontaan van dit nieuws: de koers schoot 13 procent omhoog.