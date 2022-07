Snapchat sleept je mee in spannend spel: Ghost Phone

Het heeft alle potentie om viral te gaan: Ghost Phone. Dit is het eerste augmented reality-spel van Snapchat. Klinkt ingewikkeld, maar is het niet: het is enorm vermakelijk. Snapchat is een social medium waarin je vooral met anderen chat en foto’s deelt, maar dit spel speel je gewoon alleen.

Ghost Phone Ghost Phone is eigenlijk een soort escaperoom binnen Snapchat. Het verhaal gaat dat je een telefoon hebt gevonden en hiermee geheimen moet ontrafelen. Je kunt iemands gesprekken lezen, je moet met geesten vechten in je eigen woonkamer (via augmented reality) en je moet vooral vindingrijk zijn. Tikken op allerlei opties, doen wat je verstandig lijkt en goed opletten. Het toffe is dat Snapchat met dit spel laat zien waar het goed in is. Het social medium is bekend van de lenzen: de filters waarmee je een hond kunt worden of ineens een heel egale huid hebt met wimpers van 5 centimeter lang. Het augmented gedeelte betekent dat er een soort digitale laag over jouzelf heen wordt gelegd met bijvoorbeeld hondenoortjes. Het bijzondere daarbij is dat de technologie kan reageren op wat je doet, dus doe je je mond open, dan rolt er ineens een digitale tong uit. En grappig genoeg werken er ook bepaalde Snapchatlenzen op honden, waardoor je je hond ineens konijnenoren kunt geven. De techniek staat voor alles.

AR-spel op Snapchat In Ghost Phone kom je ook grappige AR-toepassingen tegen, al zijn deze wel een tikkeltje anders. Zo zie je je eigen omgeving waar je zit door je scherm en zijn daar ineens een soort dementor meets mummie-achtige geesten op geprojecteerd, waar je snel op moet tikken. Echter vliegen ze razendsnel naar een andere hoek van de kamer en moet je dus echt even vechten. Het is tof dat Snapchat voor een heel ander type geest heeft gekozen dan voor de hand ligt. Snapchats logo is immers ook een spookje, maar die is veel meer cartoonesk. De spoken uit Ghost Phone kunnen je ook echt laten schrikken, als je tenminste niet zo goed tegen griezels kunt. Het idee dat je in iemand anders telefoon aan het graven bent en geen clue hebt wat er met het meisje is gebeurt, maakt het allemaal wat huiveringwekkender. Maar zoals het Snap betaamt is de ondertoon wel positief en optimistisch. Het is vermakelijk, laagdrempelig en het ziet er erg tof uit.

Mini's Het spelletje wordt gaandeweg wat moeilijker, maar het is zeker niet onmogelijk qua moeilijkheidsgraad. Je moet bij het vechten met de geesten vooral snel tikken, waarbij je steeds weer nieuwe types spoken voor je kiezen krijgt. Het toffe aan het spel is dat het waarschijnlijk zorgt dat Snappers op de Mini’s worden gewezen. Mini’s zijn kleine spelletjes en ervaringen binnen Snapchat. Er zijn er bijna 100 en ze worden vaak gesponsord door bedrijven, waaronder HBO Max, Zynga en Headspace. Regelmatig zijn ze zelfs educatief en steek je er dus ook echt iets van op. Snapchat maakt naast Ghost Phone zelf ook spelletjes. Zo zijn Slide the Shakes en Master Archer twee zeer charmante exemplaren, naast Bitmoji Tennis waarmee je een soort Nintendo Wii Sports-tennis speelt, maar dan niet met je Mii, maar met je Snapchat-Bitmoji.

Webversie Heb je niet zo'n behoefte aan spelletjes, maar wel aan Snapchat, dan ben je vast blij met het nieuws dat er nu een webversie is van het social medium. We hebben er even op moeten wachten, maar nu kun je ook in de browser op je laptop of computer vrolijk doorsnappen.

Je vindt het spel Ghost Phone in ieder geval door in de zoekfunctie binnen de app te zoeken naar Ghost Phone: het is nu wereldwijd beschikbaar voor gebruikers van het populaire social medium.