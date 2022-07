Webversie van Snap: eindelijk een web Snapchat

Meer dan tien jaar nadat Snapchat als app werd gelanceerd, is er nu een webversie. Het betekent dat je nu een nieuw platform hebt om videoconferenties mee te doen op je laptop, maar het betekent vooral dat je lekker kunt snappen op diezelfde laptop. Net als de app opent de webversie direct met de camera, al is het aan jou of je die ook toestemming geeft je te filmen. Je kunt Snapchat ook volop gebruiken zonder dat jij ook te zien bent.

Web-Snapchat De webversie van Snapchat heeft sowieso wel wat beveiligingen ingebouwd. Als je bijvoorbeeld de videoconferentie even wegklikt, dan zorgt het dat je niet alsnog gefilmd wordt. Ook zit er anti-screenshotsoftware ingebouwd. Een grote plus, want Snapchat was het social medium dat de tijdelijk houdbare foto’s introduceerde. Soms zijn dat foto’s waarvan het niet de bedoeling is dat je er een screenshot van maakt en gelukkig werkt de webversie van Snap dat ook tegen. Inmiddels telt het social medium meer dan 332 miljoen leden en introduceerde het recent Snapchat+, een abonnementsvorm waarmee Snappers toegang krijgen tot nieuwe mogelijkheden. In eerste instantie zijn de videogesprekken via de webversie dan ook alleen voor +-leden beschikbaar. Dat abonnement kost ongeveer 4 euro per maand, alleen is het nog niet in Nederland beschikbaar (wel al in Frankrijk en Duitsland, dus er is hoop dat het snel naar Nederland komt, waar 4,5 miljoen Snapchat-gebruikers zijn). Daarnaast heb je de Chrome-browser nodig om Snapchat for Web te gebruiken: het werkt niet met Safari.

Snapchat+ abonnement Betalende Snapchatters kunnen vanaf nu in hun browser chatten, filmpjes en foto’s verzenden en dus videobellen. Nu is dat laatste wel vooral geënt op vrienden, het is niet zo dat Snapchat de concurrent wil zijn van Microsoft Teams: het wil vooral de leukste videobelmethode zijn voor vrienden. Op dit moment zijn de bekende filters van Snapchat (hieronder zie je ook weer een beauty van een lens) nog niet in de webversie beschikbaar, maar Snap belooft dat dit snel wordt toegevoegd. Net als toen Instagram naar het web ging, ligt de focus vooral op de hoofdfunctie van Snapchat. De Stories zijn nog niet naar de webversie overgeheveld. Wel kun je in een chat de bekende Bitmoji-figuurtjes gebruiken als stickers, gifjes toevoegen, enzovoorts. Wederom verdwijnen berichtjes vanzelf. Snapchat for Web is te vinden op web.snapchat.com, maar het is dus op dit moment nog niet mogelijk voor Nederlanders om hier iets mee te doen.

Bellen via Snap Jammer, want Snapchat wordt enorm veel gebruikt voor (video)bellen, zo blijkt. Snapchat geeft aan dat 100 miljoen mensen Snapchat gebruiken om te bellen en dat er gemiddeld een half uur per dag wordt gebeld op deze manier. Jongeren gaan bijvoorbeeld huiswerk doen en bellen hun vrienden. Hun telefoon niet in de hand, maar gewoon op tafel, om zo op afstand te hangen. Natuurlijk heeft de ontwikkeling van Snapchat web ook wel te maken met de huidige maatschappij. We zijn steeds meer online gaan werken en laptops zijn sinds corona weer heel erg populair. Logisch dus dat Snapchat ook graag aanwezig is op dat platform.