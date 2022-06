Abonnement op Snapchat kost 4,59 euro per maand

Snapchat is van plan om een abonnement te introduceren. Volgens een woordvoerder van Snap wordt het nu getest. Het gaat om een abonnement genaamd Snapchat Plus dat 4,59 euro per maand kost. Hiervoor krijg je zes extra mogelijkheden.

Snap wil daar nu ook aan meedoen door een abonnement te introduceren. Het heet Snapchat Plus en het kost 4,59 euro per maand, wat aanzienlijk meer is dan de 2,61 euro die Twitter Blue kost (al is dat nog niet uit in Nederland). Neem je het meteen voor een jaar af, dan kost het 45,99 euro. Hiervoor krijg je een aantal handige mogelijkheden binnen het social medium, al zijn het geen zaken die je Snapchat-ervaring enorm zullen veranderen.

Snapchat Plus

Deze mogelijkheden zijn om je beste vriend(in) of partner een pin te geven, inzage in je contacten met die specifieke vriend(in), een badge die in je profiel wordt getoond, toegang tot exclusieve Snapchat-iconen, toegang tot waar je vriend de afgelopen 24 uur was en toegang tot informatie over hoeveel mensen je story opnieuw hebben bekeken. Het geeft je dus vooral meer toegang tot het gedrag binnen Snapchat, dan dat je er nu werkelijk bij anderen mee kunt leuren dat je een abonnement hebt. Hoewel dat laatste ook niet heel tof is naar anderen toe, is het wel jammer dat er niet iets meer mogelijk is. Tegelijkertijd is er nog een andere functie binnen Snapchat Plus die wél erg interessant is.

Snap zegt: “We zijn enthousiast over het potentieel om exclusieve, experimentele en pre-releasefuncties te delen met onze abonnees en meer te leren over hoe we onze community het beste van dienst kunnen zijn.“ Kortom, je krijgt nieuwe functies (of potentiële functies) als eerste. Dat is wel heel gaaf, want dat zal je Snapchat-ervaring wel beduidend anders maken. Deel van de enorme aantrekkingskracht die Snap heeft is dat het innoveert: het begon allemaal met berichten die konden verdwijnen en filters die excellent werken dankzij kunstmatige intelligentie en het bedrijf blijft doorinnoveren. Met zo’n Plus-account kun je als eerste ervaren waarmee het dat doet.