​Snapchat komt met Layers: herinneringen op de wereldkaart

Snapchat (waar dagelijks honderden miljoenen mensen te vinden zijn) gaat zijn Snap Maps naar een hoger niveau tillen. Dat is tenminste de bedoeling van Layers. In eerste instantie zijn er twee Layers: Memories en Explore. Memories geven herinneringen weer op de wereldkaart en Explore is er om over de hele wereld te zien waar vandaan er veel wordt gedeeld.

Snapchats eigen metaverse Facebook mag dan hard werken aan een metaverse, Snapchat doet precies hetzelfde. Het lijkt ook steeds meer van een app naar een platform te willen gaan en daarom wordt de landkaart van Snapchat nu voorzien van verschillende lagen. De ene is heel persoonlijk, de andere juist totaal niet. Memories is er om herinneringen van Snapchatters op hun Snap Map weer te geven. Zie het ongeveer als de “herinneringen van 5 jaar geleden” op Facebook: je ziet weer even terug wat je toen plaatste. Alleen gaat het op Snapchat vooral om de plek waar je het deelde, vandaar dat het wordt weergegeven op de wereldkaart. Je ziet alleen je eigen Memories, dus anderen kunnen die van jou niet zien, jij kan ook niet die van je vrienden zien.

Explore layer Explore is juist helemaal niet persoonlijk. Dit gaat puur om een extra bovenop de Heat Map. Met de Heat Map kun je zien waar veel mensen tegelijk zijn en Snappen. Explore borduurt daarop voor door je de kans te bieden ‘op reis’ te gaan naar andere plekken op de wereld. Je kunt een locatie selecteren en dan zie je allerlei foto’s en video’s die anderen hebben ge-Snapt. Zo zie je bijvoorbeeld bepaalde steden door de ogen van een heleboel anderen. Je kunt zelf kiezen welke lagen je wil inschakelen. Bovendien is Snapchat zelf van plan om met partners te werken om bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden binnen die lagen toe te voegen. Zo is er een samenwerking met Ticketmaster waarmee Snapchat hoopt meer informatie te geven over bijvoorbeeld concerten.

Op vakantie op social media Er is natuurlijk nog veel meer te bedenken qua Layers, maar voor nu begint Snap met de meest voor de hand liggende. Zeker nu we weer steeds meer worden aangeraden vooral thuis te blijven lijkt het erop dat reizen weer wat verder weg is. Met Explore kun je dan toch nog een soort virtueel bezoek brengen aan een stad. De Snap Map is je vriend. Houd je het liever persoonlijk, dan kun je diezelfde landkaart in te zetten om even flink herinneringen op te halen.