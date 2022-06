Telegram krijgt binnenkort betaald abonnement

Betaald abonnement op Telegram

Bleeping Computer stuitte in zijn research op deze functie in een vroege versie van de app. op de abonnementsvorm. Het was nog niet mogelijk deze ook te gebruiken, maar wel is duidelijk wat je er zoal voor krijgt. Zo is er de optie om bestanden tot 4 GB te uploaden (wat nu 2 GB is voor ‘normale’ gebruikers). Ook krijg je meer tekens voor je profiel beschikbaar, waardoor je jezelf kunt omschrijven in 140 tekens in plaats van 70. Daarnaast zouden downloads ook sneller gaan dan je van Telegram gewend bent.

De grootste vernieuwing voor abonnees is echter dat ze geen advertenties meer te zien krijgen in publieke kanalen. Daarnaast heb je toegang tot exclusieve stickers waarvan er elke maand weer een nieuwe bups bijkomt. Heb je geen zin om te typen maar vind je het ook vervelend als iemand oordopjes moet gaan zoeken om een voiceje te luisteren, dan wordt een betaald abonnement een must voor je, want hiermee kun je iets inspreken en maakt Telegram daar meteen tekst van. Let wel, waarschijnlijk is dit alleen op de Engelse taal van toepassing.