​Snapchat komt met Google Lens-achtige oplossing voor shoppen

Of het nu gaat om QR-codes of die figurine die je thuis hebt staan zonder dat je weet van welke film of game hij is: Google Lens is op veel gebieden onze redding. Het blijkt bijvoorbeeld ook een handige tool om te shoppen. Dat heeft ook het almaar groeiende Snapchat uitgevonden, dat eenzelfde soort mogelijkheid heeft geïntroduceerd.

Snapchat Scan De camera van Snapchat wordt een visuele zoekmachine en je kunt hem vinden door Scan te selecteren. Scan bestaat op zich al twee jaar: hij analyseert wat de camera ziet en doet op basis daarvan aanbevelingen. In eerste instantie zag je bijvoorbeeld als je een fles drank scande wat extra details erover, nu krijg je ook andere opties. Scan is namelijk geüpgrade: Snapchat maakt er een shopkanaal van. Als je dus een leuk jasje ziet, dan scan je die en krijg je meteen te zien wat ie kost en waar hij te koop is, als je tenminste kiest voor die optie, want het Scan-menu krijgt er steeds meer mogelijkheden bij. Zo kijk je als het ware steeds met een andere lens naar iets, al zijn het uiteraard digitale exemplaren. Er is ook een lens waarmee je kunt ontdekken wat voor soort hond er bijvoorbeeld voor je staat.

Winkelen op Snapchat De scanknop gaat ook veranderen van plek. Vroeger kon je gewoon je gezichtslens aanzetten en een object op het scherm lang ingedrukte houden. Nu gaat de Scan-knop direct onder de cameraknop. Het is de vraag wat Snap daar verder mee doet: zou het bepaalde artikelen of webwinkels voorrang geven op anderen? Neemt het een bepaald percentage van elke aankoop? Daarover heeft het tot nu toe nog geen uitspraken gedaan. De grotere vraag is misschien nog wel: shoppen mensen echt zoveel via social media? Waarschijnlijk wordt er wel voor gekozen als het een bekend merk is, maar social media-gebruikers zijn toch ook bang voor Chinese winkels, zoals het wat vagere Wish of echte scams. Ook zulk soort winkels komen wel eens voorbij op bijvoorbeeld Instagram, waardoor mensen waarschijnlijk eerder aarzelen om door te klikken. We zijn benieuwd hoe Snap dit euvel gaat oplossen, dus er moet nog veel worden gezegd over de nieuwe winkelmogelijkheden op het social medium.