​Snapchat is voor velen bekend terrein, toch weten we niet alles

Maandag 20 januari, tijdens een bijeenkomst van online marketing docenten bij de Hogeschool van Amsterdam, kwam Daan Jansonius, Sr. Commercial Strategist bij Snap Inc, een verhaal houden over Snapchat.



Snapchat is voor velen al een bekend terrein, vooral onder jongeren, maar het blijft interessant om te luisteren naar een interessante social media tool die beweert anders om te gaan met onze data en ervoor zorgt dat mensen niet in een depressie komen vanwege feeds die volstaan met “prachtige” levens, en met jongeren hunkerend naar likes en aandacht. Het is ook een mobily only app. Dus geen mogelijkheid om via een website je snaps de wereld in te sturen.

Geen feed

Er is door Snapchat bewust gekozen om geen feed te hebben. Ze hebben ontdekt dat een feed passief gedrag veroorzaakt zodat deelnemers zelf ook minder actief worden.

Je komt na het openen van Snapchat meteen in je camera. Ongeveer 60% van de daily active users van Snapchat (die dus 7 dagen in de week actief zijn) neemt snaps met de camera, iedere dag! Gemiddeld hebben mensen op Snapchat 20 a 30 vrienden. Er zijn geen publieke likes, comments. Er is geen druk om te presteren, om te blijven posten. Je bent vrij om te doen wat je wilt met alleen je beste vrienden om je heen. Je kunt alleen mensen toevoegen als je de snapcode, telefoonnummer of Snapchat nicknaam weet van iemand. Het is dus bij design moeilijk om mensen toe te voegen, aldus Jansonius.

50% van de aanmelders is 25 jaar en ouder. Grootste groep gebruikers is tussen de 18 en 42 jaar. Er worden 3,5 miljard snaps gemaakt per dag. Dit zijn meer foto’s gemaakt dan met de native camera.

Dagelijks 210 miljoen gebruikers

Gemiddeld gebruiken 210 miljoen mensen Snapchat, dagelijks. Ze besteden ongeveer 30 minuten per dag aan Snapchat. Groei van gebruikers is groter geworden nadat de Android app in 2019 is vernieuwd. Snapchat begon 8 jaar geleden met de iPhone en de Android app was later bijgekomen (maar was nog niet optimaal). Vooral in landen waar de iPhone niet veel in omloop is, zoals Mexico, Brazilië en Zuid Oost Azië zien ze nu groei van deelnemers.

Daarnaast hebben nieuwe “lenzen” zoals Snapchat filters noemt zoals de Time Machine voor meer bekendheid gezorgd. 70% van de mensen gebruikt de lenzen (filters) op de app. Ook zien ze dat er steeds meer gechat wordt op Snapchat. Bijv. in een land als Noorwegen waar Whatsapp amper bekendheid geniet wordt Snapchat gebruikt om met elkaar te chatten.

Reden waarom jongeren van Facebook gingen was omdat ze zich bekeken voelden (vooral door ouders). Omdat er geen feed is en omdat geplaatste foto’s, films na een bepaalde tijd verdwijnen is Snapchat populairder geworden onder jongeren. Jongeren zijn steeds bewuster met privacy en ze hebben met Snapchat controle wie, wat leest.

Snapchat heeft blijkbaar twee uitdagingen. Een is met influencers (hier is nog geen model voor gevonden). We vinden influencers minder belangrijk. Wij focussen ons op creators. Een ander uitdaging zijn de publishers / adverteerders. Hier hebben we de optie “Discover” voor.

Binnen Snapchat is er een team die in de gaten houdt welke snaps vaak worden doorgestuurd. Dus als er iets viral gaat. Dan wordt er contact opgenomen met de creator om hem/ haar te helpen met nog meer creaties.

Weetjes over Snapchat

Nog een paar interessant weetjes over Snapchat:

70% heeft geluid aan staan

90% heeft opt in gegeven om locaties te delen (je kunt tot 50 meter nauwkeurig targeten)

Wat voor mogelijkheden zijn er voor adverteerders?

Adverteerders kunnen gebruik maken van Lenses, Filters, Snapads (zit tussen de stories van vrienden) en Storyads. Hierbij een paar voorbeelden: