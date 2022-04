​Snapchat wil nog meer shopping en nog meer augmented reality

Tijdens de jaarlijkse Partner Summit van het bedrijf, dat niet geheel willekeurig ‘Back to Reality’ werd genoemd, heeft Snap nieuwe mogelijkheden aangekondigd voor augmented reality. Het liet onder andere meer zien van de initiatieven die het heeft op het gebied van educatie. Zo kun je via bepaalde Snapchat-filters gebarentaal oefenen en kun je meer leren over bepaalde prehistorische dieren dankzij samenwerkingen met musea.

Je kunt veel van dit soort ervaringen ook al vinden op Snapchat, zoals Zenni Optical, dat meer brillen verkoopt door ze virtueel beschikbaar te maken op het social medium. Door de kunstmatige intelligentie van Snapchat die zorgt voor de perfecte maat van een product, is het rendement hierop 42 procent hoger dan bij lenzen die wel ‘passen’ mogelijk maken in de vorm van uitproberen, maar niet ‘passen’ in de vorm van: de passende maat. Om dit soort pasmomenten nog beter te maken voor Snapchatters, komt het met Dress Up. Dress Up is een speciaal gedeelte binnen Snapchat met als enige doel om je in AR kleding en schoenen te laten passen van ontwerpers en merken. Echt passen, waarbij het kledingstuk zo realistisch mogelijk moet 'staan'.

Daarnaast is shopping groot op Snapchat. Meer dan 250 miljoen Snapchatters heeft al eens gebruikgemaakt van de augmented reality-shopping-lenzen (in totaal zelfs meer dan 5 miljard keer). Hiermee kun je bijvoorbeeld zien hoe een bepaald kledingstuk je Bitmoji staat. Het is de bedoeling dat er ook meer opties komen om te zien hoe iets jou persoonlijk staat. Zo kun je van Puma-schoenen straks zien of ze staan door direct je voeten te filmen. Puma en Snapchat fungeren vervolgens als digitale schoenenwinkelmedewerker en poef! je hebt de schoenen (virtueel) aan.

Naast shopping wil Snap meer inzetten op festivals. Specifiek evenementen van LiveNation, waarbij het voorbeelden gaf van hoe de lenzen kunnen dienen om een concert nog meer tot leven te brengen. Zo ontstaan er naast het podium ineens grote neonkleurige bloemen of kun je iemand een bandshirt geven door diegene zijn shirt van een soort digitale sticker te voorzien. Snapchat is ooit groot geworden dankzij zijn AR-filters en het is duidelijk dat het social medium wilt voortborduren op waar zijn kracht ligt: bij augmented reality.

Snapchat komt met nog iets, namelijk een 3D Asset Manager. “Dit maakt het voor bedrijven sneller en eenvoudiger om augmented reality winkelervaringen te bouwen. Merken kunnen vanaf nu 3D-modellen aanvragen en beheren voor elk product in hun catalogus. Shopping Lenses kunnen nu in slechts enkele seconden en zonder extra kosten worden gecreëerd. Dit zal de conversie verhogen en retouren verminderen.” Dat laatste zou fantastisch zijn qua duurzaamheid, want dat scheelt weer artikelen terugsturen, met alle ingewikkelde, dure en milieubelastende gevolgen van dien. Tegelijkertijd inspireert het ook om juist meer te shoppen en te bestellen, wat juist wat minder goed is voor het milieu.

Realistische Ray Tracing

Nog veel interessanter is echter de nieuwe functie van Ray Tracing, die later komt. Hiermee kun je in bijvoorbeeld een luxe broche met hierin een edelsteen de weerspiegeling zien van jezelf en wat er om je heen gebeurt. In het voorbeeld dat Snapchat liet zien zag dat er levensecht uit, wat niet alleen zorgt voor een cool effect van jezelf, maar ook maakt het het object aanzienlijk meer levendig. Deze AR-ervaringen komen onder andere naar Lollapalooza in Chicago en Wireless Festival in Londen.

Tot slot kwam Snapchat nog met een fascinerende gadget op de proppen: Pixy. Pixy is een een vliegende camera die zelfstandig werkt. Hij vliegt een paar meter boven je hoofd, maakt foto’s en video’s en landt vervolgens weer in je hand, waarna je hem eventueel weer in je zak doet (want zo klein is hij). Wat hij filmt is terug vinden in Snapchat Memories. Enige nadeel is dat dit grappige drone-apparaat alleen in de Verenigde Staten en Frankrijk beschikbaar is.