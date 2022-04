​TikTok gaat de Snapchat-kant op met augmented reality

Augmented Reality

Op dit moment wordt er veel over augmented reality gesproken in de context van het metaverse: hoe we straks de echte wereld door onze telefooncamera’s of augmented realitybrillen kunt zien, maar dan met een digitale laag eroverheen, in tegenstelling tot virtual reality, waarin je je in een compleet digitale wereld bevindt.

Maar augmented reality is veel meer dan dat: we gebruiken het al jaren in de vorm van Snapchat- en Instagramfilters. Je kent ze wel: die waarbij je een selfie maakt waarin je ineens twee hondenoren hebt, en als je je mond opendoet dan vouwt er ook nog eens een tong uit. Het is dat type augmented reality dat TikTok nu wereldwijd aan al zijn gebruikers beschikbaar maakt.