​Facebook groeit weer in aantal maandelijkse gebruikers

Facebook rapporteerde recent voor het eerst een afname in het aantal dagelijks actieve gebruikers, maar dat is nu weer omgekeerd. Het aantal mensen dat dagelijks zijn gezicht laat zien op het social medium is weer aan het groeien. Volgens ceo Mark Zuckerberg gebruiken meer mensen dan ooit de diensten van Facebook. Echter groeit Facebook niet op alle gebieden.

Dagelijkse bezoekers Facebook 2022 is goed voor Facebook waar het gaat om het gebruik van het social medium. In de eerste drie maanden van het jaar is het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook 1,96 miljard mensen. Dat moet goed voelen voor het bedrijf, dat vorig jaar voor het eerst sinds zijn bestaan moest melden dat het aantal dagelijks aanwezige accounts afnam, waarop de marktwaarde van het bedrijf enorm kelderde. De prijs per aandeel ging bijna door de helft, al kwam daar gisteren dankzij het goede nieuws weer 19 procent bij. Het is echter net allemaal jubel en juich daar bij Meta. Het moederbedrij van Facebook, Instagram en WhatsApp rapporteerde de langzaamste omzetgroei in tien jaar. De omzet ging ‘slechts’ 7 procent omhoog vergeleken bij de eerste drie maanden van 2021. Het was maar liefst 27,9 miljard dollar. Zuckerberg heeft wel een idee hoe dat komt. Hij wijst naar Apple, dat zijn regels rondom adverteren heeft aangepast. Hierdoor is het moeilijker om advertenties specifiek voor een bepaalde doelgroep te plaatsen. Volgens Facebook scheelt dat zo’n 10 miljard dollar per jaar.

Problemen met advertenties Toch zijn er ook andere dingen die meespelen. De advertentiebusiness loopt niet als een zonnetje door bijvoorbeeld de kosten die mede door de pandemie en de oorlog in Oekraïne (waardoor Facebook en Instagram op dit moment offline zijn in Rusland) flink oplopen. Er heerst grote economische onzekerheid en daar acteren bedrijven op, die hierdoor minder geld uitgeven aan adverteren. Dat voelt Meta. Dat er daarnaast ook nog andere platforms bij zijn gekomen, waar bedrijven hun geld ook eventueel naartoe brengen, zoals TikTok, helpt ook niet. Ook Alphabet ziet dat: daar groeide de omzet uit advertenties langzamer dan verwacht. Meta verwacht dat het beter wordt door hoger in te zetten op Reels, Instagrams kopie van TikTok. Reels is inderdaad een populair medium en er wordt flink op geïnnoveerd (of eigenlijk: nog meer gekopieerd), waardoor de verwachting is dat ook advertenties hierop wel zullen aantrekken. Tegelijkertijd heeft Meta ook te maken met de Europese wetgeving die eraan komt en het waarschijnlijk nodig maakt om meer moderators in te huren en aanpassingen te doen aan het platform. Tegelijkertijd komt er een spannende tijd aan voor Meta, want het is druk doende met de ontwikkeling van het metaverse. Het is dan ook van plan om flink te gaan inzetten op kunstmatige intelligentie en virtual reality.