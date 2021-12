​Snapchat: dit zijn de meest populaire lenzen van 2021

Snapchat is bekend van de lenzen: het begon vooral met de lenzen om jezelf mooier te maken of hondenoren te geven, maar inmiddels is er veel meer mogelijk. Het deelde vandaag welke lenzen dit jaar het meest populair zijn.

Snapchat-lenzen Lenzen (de filters op Snapchat) worden nog steeds enorm veel gebruikt en bekeken: 6 miljard (!) keer per dag. Dat komt niet alleen omdat mensen die lenzen nu eenmaal hilarisch blijven vinden, maar ook omdat er wel degelijk innovatie in plaatsvindt. De lenzen van Snapchat zijn één van de meest gebruikte vormen van augmented reality en dat heeft Snapchat de laatste tijd steeds meer naar een hoger niveau proberen te tillen.

Zo kun je nu merkkleding van Prada en Farfetch op jezelf projecteren, zodat je vast kunt zien wat je goed staat. Ook is er een lens genaamd Fingerspell die Amerikanse gebarentaal kan vertalen en die je leert om verschillende letters en woorden te maken in gebarentaal. Daarnaast maakte Snap het in deze tijden waarin we niet zoveel kunnen reizen mogelijk om naar Parijs te gaan en L’Arc de Triomphe op een heel bijzondere manier te bekijken. De meest populaire filters Maar wat zijn nou precies de meest populaire lenzen? Dat zijn deze: Avatar door Snap (TBD+ miljard impressies)

Dance Twin door Mike Porter (5,7+ miljoen vertoningen)

Invisible door Snap (19+ miljoen vertoningen)

Halloween Skills door Snap

Cheetos ‘Snap to Steal’ door Cheetos

Toverstok Duel door Allan Yde

OG MetaJacket door RTFKT STUDIOS Avatar is de lens waarmee je jezelf in een handomdraai in een avatar verandert, maar wel eentje die eruit ziet alsof je zo in een Pixar-film kan. Dance Twin is een heel artistieke lens waarmee je jezelf in één keer kopieert met een heel tof kleureffect. En Invisible zegt het zelf al: dat filter pretendeert alsof je jezelf zomaar onzichtbaar tovert.

Creativiteit op social media Sophia Dominguez van Snap AR zegt erover: “We zijn verbaasd over de creativiteit en technische bekwaamheid van onze gemeenschap. Die wakkert de honger van Snapchatters naar augmented reality aan. Dit jaar hebben we gezien dat Lens Creators, evenals ons team hier bij Snap, Lenzen hebben gebouwd die Snapchatters niet alleen helpen zichzelf beter uit te drukken, maar hen ook helpen meer te leren over de wereld om hen heen en problemen op te lossen in hun dagelijks leven." Tegelijkertijd zijn de meeste lenzen er nog steeds vooral om te vermaken of om je dansvideo net even wat meer jeu te geven. Maar Snapchat wordt ook veel gebruikt door jongeren als een soort WhatsApp, dus om gewoon te chatten. Eén van de redenen waarom Snap hier veel voor wordt gebruikt, is dat de berichten na enige tijd verdwijnen. Iets waar WhatsApp ook steeds meer mee experimenteert. Snapchat is een voorloper op social media-gebied, maar tegelijkertijd moet ook dat platform in 2022 zien hoe het in een opgesloten wereld gaat zorgen dat het interessant en relevant blijft.