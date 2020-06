Via Snapchat kun je nu aan vrienden laten weten hoe het met je gaat

De nieuwe functies komen voort uit een onderzoek naar hoe de gebruikers van Snapchat en hun vrienden mentale gezondheid ervaren. Hieruit is gebleken dat een overgrote meerderheid gevoelens van stress en angst ervaart. Blijkbaar is de stap naar professionele hulp heel groot, want de Snapchatters gaven aan liever bij hun vrienden aan te kloppen. Het platform, bereikt ongeveer 90 procent van de 13- tot 34-jarigen en verbindt hen juist met goede vrienden. Op die manier kan Snapchat een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van preventieve tools wanneer iemand zich niet goed voelt.

Hoewel TikTok enorm aan populariteit heeft gewonnen de afgelopen maanden, moeten we Snapchat nog niet uitvlakken. Het platform blijft zich bovendien ontwikkelen. En dat betekent meer dan het lanceren van nieuwe filters. Afgelopen week liet Snapchat weten dat er meer aandacht op het platform komt voor sociale en emotionele gezondheid. Een reeks nieuwe functies maakt het mogelijk om vrienden via het platform te informeren over je welzijn. Dat doet Snapchat in samenwerking met Headspace , een wereldwijde marktleider op het gebied van meditatie en mindfulness.

Headspace mini

Snap Minis is een nieuw product voor ontwikkelaars, waarmee aanbieders hun eigen programma op het platform kunnen introduceren. Headspace een Snap hebben nu samen Headspace Mini ontwikkeld. Hiermee krijgen gebruikers toegang tot begeleide meditaties en mindfulness-oefeningen in de app van Snapchat. Via de Headspace Mini kun je als Snapchatter oefeningen doen met vrienden of iemand anders een positief bericht sturen.

Bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid

Het is goed dat een platform als Snapchat aandacht geeft aan mentale gezondheid. Er rust nog steeds een behoorlijk taboe op geestelijke problemen en op deze manier wordt de stap voor jongeren misschien iets kleiner om te praten over waar ze mee worstelen.

Er komen ook nieuwe Snap Originals (dit zijn korte shows op het platform) die hierop gericht zijn. Later dit jaar gaat 'Coach Kev' in première, waarin komiek Kevin Hart vertelt over zijn eigen ervaringen en een dosis positiviteit denkt. Verder is de serie 'Mind Yourself' beschikbaar, waarin de mentale gezondheid van tieners wordt besproken. De serie is al door 12 miljoen gebruikers bekeken.