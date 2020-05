Snap AR-lens in samenwerking met Damien Hirst

Vanaf vandaag kunnen gebruikers van Snapchat zelf ‘spin art’ maken geïnspireerd op de bekende schilderijen van Britse kunstenaar Damien Hirst. Gebruik de AR-lens om virtuele verf op een ronddraaiend canvas te gieten en zo een unieke creatie te maken.

Spin art

In 1992 begon Hirst te experimenteren met ‘spin art’. Bij een tentoonstelling van een serie werken in Berlijn werden bezoekers uitgenodigd om hun eigen spin-schilderij te maken met een speciale machine. Een boormachine zorgde voor het draaien van het canvas. Met deze actie wilde Hirst het maken van kunst democratiseren. Met de AR-lens is er nu geen boormachine meer nodig en kan iedere Snapchatter zelf een spin-schilderij maken.

"Het is geweldig om met Snapchat samen te werken aan deze ‘mega spin art-lens’ en miljoenen mensen de mogelijkheid te geven om spin-schilderijen te maken met hun mobiele telefoon. Daarnaarst ben ik blij dat deze samenwerking ook Partners in Health ondersteunt, een zeer vooruitstrevende organisatie die gemeenschappen in ontwikkelingslanden over de hele wereld helpt om te gaan met de verwoestende impact van Covid-19”, zegt Damien Hirst.