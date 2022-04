​Elon Musk wil een eigen Hyperloop bouwen: dit is wat dat inhoudt

Terwijl Elon en Twitter er bijna uit schijnen te zijn over de overname van het social medium, timmert Elon Musk met zijn bedrijf The Boring Company letterlijk en figuurlijk aan de weg. Het wil een Hyperloop bouwen. The Boring Company is in principe het bedrijf van de tunnels voor Tesla’s, maar straks wordt dat nog meer. Dit is wat zo’n Hyperloop precies inhoudt.

3200 kilometer Op een tweet over de steden met de grootste problemen qua verkeer antwoordde Elon Musk: ‘Tunnel, iemand?’ Waarna iemand hem vroeg naar de plannen van The Boring Company. Daar had hij ook iets over te melden: “Vanuit een bekend natuurkundig standpunt is dit de snelst mogelijke manier om van het ene stadscentrum naar het andere te komen voor afstanden van minder dan ~2000 mijl (ongeveer 3200 kilometer). Het voordeel van ondergrondse tunnels is dat ze immuun zijn voor weersomstandigheden. Je zou het in Hyperloop niet eens merken als er een orkaan aan de oppervlakte woedde.”

Hyperloop Hyperloop klinkt heel futuristisch en spectaculair, maar in principe is het niet te verwarrend met hyperspace. Het gaat hier ‘gewoon’ om een magnetische zweeftrein zoals we die kennen uit Japan. Wat echter wel speciaal is, dat is hoe hij zich voortbeweegt. Hyperloop maakt gebruik van een speciaal soort tunnel (het blijft toch The Boring Company), die vacuüm trekt waardoor je nog soepeler hogere snelheden kunt bereiken. Immers is er amper weerstand, dus ‘glijdt’ de trein in rap tempo door de van lucht onttrokken buis heen. The Boring Company is bepaald niet het enige bedrijf dat hieraan werkt, er zijn veel meer organisaties bezig met magneettreinen en zelfs magneettreinen die in een vacuümtunnel gaan. Zo’n Hyperloop-trein kan gigantisch snel gaan. Schrik niet: soms halen ze wel 1200 kilometer per uur. Stel dat er een Hyperloop was tussen Amsterdam en Parijs: dan deed je er ineens net zo lang over om naar Parijs te gaan, dan normaliter met de trein van Amsterdam naar Utrecht. Het zou een wereld van verschil maken voor mensen die een Eurotrip willen doen: je bent dan van Amsterdam naar Athene in iets meer dan een uur. Het voordeel is dat de tunnels onder de grond worden gebouwd, waardoor je er niet bovengronds mee hoeft te stellen, waar we in Nederland sowieso erg weinig ruimte hebben.

Tunnelsysteem Tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo dat je dit morgen even uit de grond stampt. Sowieso moet er genoeg animo zijn en zeker wanneer een Hyperloop door zoveel landen gaat, er is ook heel veel wet- en regelgeving waarmee rekening moet worden gehouden. Toch is het idee dat zo’n vervoermiddel zou kunnen bestaan heel erg spannend, immers zoeken we nog steeds naar duurzame manieren om te reizen, omdat vliegen enorm schadelijk is voor de uitstoot, waar de planeet onder te lijden heeft. Hoewel veel bedrijven eraan werken, is de kans groot dat Elon Musk er met zijn The Boring Company ook heel ver in gaat komen. Het gaat The Boring Company voor de wind. Het heeft vorige week nog 628 miljoen euro opgehaald bij investeerders, wat het bedrijf 5,3 miljard euro waard maakt. Elon Musk heeft gezegd dat het de komende jaren aan een Hyperloop-systeem gaat werken met zijn tunnelbedrijf. Overigens schijnen die pods wel iets langzamer te gaan, namelijk ongeveer 900 kilometer per uur, waarbij je uiteraard ook rekening moet houden met de opstart- en de aankomstsnelheden.

The Boring Company Het is een goed idee, maar het is de vraag of het bedrijf zich niet beter kan storten op waar het in eerste instantie mee is begonnen: het maken van ondergrondse tunnels voor auto’s. Op dit moment zijn er maar een paar tunnels gemaakt en die zijn vrij kort. Bovendien kun je er er alleen met een Tesla in, wat het nog iets ingewikkelder maakt in gebruik. Hoewel de Hyperloop ook alles te maken heeft met tunnels, is het de vraag of we niet eerst moeten afwachten tot The Boring Company een keer een langere tunnel maakt of een tunnel die niet alleen voor Tesla’s is. Aan de andere kant zou dit Hyperloop-systeem waarschijnlijk wel een stuk duurzamer zijn en bovendien aantrekkelijker voor Europa. Het zal alleen nog wel heel veel tijd in beslag gaan nemen om dit verder te ontwikkelen, laat staan te bouwen. Bovendien heeft Elon Musk het druk: erg druk. Hij leidt The Boring Company, Neuralink, SpaceX en heeft een flinke vinger in de pap bij Tesla. Straks komt daar misschien ook nog de leiding bij van social medium Twitter, waarop hij vorige week een bod uitbracht. De verwachting van experts is dat er misschien zeer binnenkort al een akkoord is bereikt over de overname van het social medium. We houden Twitter in de gaten voor updates van Musk. Zou er straks een goede internetverbinding zijn in de Hyperloop?