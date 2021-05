​Elon Musks tunnels in Las Vegas worden nu getest met Tesla’s

Elon Musks The Boring Company heeft het helemaal gehad met de vollopende wegen in Los Angeles en Las Vegas en bouwt daarom ondergrondse tunnels. Deze zijn speciaal bedoeld voor auto’s. In Los Angeles gaat het hard, in Las Vegas is het officiële testen net begonnen.

Tesla's in tunnels Testrijders reden met Tesla’s door de tunnels, die in juni officieel moeten worden geopend. Het zijn nog geen heel lange tunnels, ze meten slechts 1,2 kilometer, dus een testrit is gauw gedaan. Er zijn op die 1,2 kilometer drie stations: een aan het begin, een aan het einde en een in het midden. Het klinkt allemaal weinig indrukwekkend, maar juist in Las Vegas kan een wandeling op de strip enorm veel tijd in beslag nemen. Deze tunnel is gelieerd aan de Las Vegas Convention-campus, waardoor bezoekers van een evenement straks niet meer eeuwen hoeven te wachten op een taxi om snel op een andere plek te zijn.

The Boring Company Volgens The Boring Company maakt de tunnel, genaamd The Loop, het mogelijk om slechts twee minuten te doen over een wandeling die je anders 45 minuten zou kosten. Er wordt in de tunnel gereden met een snelheid van 64 kilometer per uur en het duurt dan ook een minuutje tot anderhalve minuut om van de ene naar de andere kant te komen. Volgens experts is dat eigenlijk te lang, wat komt door het middenstation. Willen mensen hiervan gebruikmaken, dan zorgt dat voor oponthoud in de tunnel. Ook al is dat maar een minuutje, juist op zo’n kort traject scheelt dat enorm.

The Loop Ook blijkt de tunnel wel wat smal te zijn. Dat is voor de auto’s geen probleem, maar voor de mensen die in en uit moeten stappen wel. Ook was het niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was en kregen passagiers constant de melding dat de deuren open moeten blijven als ze uit het voertuig stappen. Daar moet dus nog wel wat aan worden geschaafd, als The Boring Company straks 4.400 mensen per uur wil gaan vervoeren door die tunnel. De druk is hoog: Elon Musk is van plan om onder de hele stad Las Vegas tunnels te bouwen. BEELDBRON: Pexels