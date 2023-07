​Apple test zijn eigen AI-chatbot

https://twitter.com/rowancheung/status/1681708713260744715?s=20

AI of Siri?

Zo hebben we sinds vorige week Google Bard in Nederland, kondigde Elon Musk zijn AI-bedrijf xAI aan en is er nu dus ook nog nieuws dat Apple ook al met een AI-chatbot bezig is. Opmerkelijk is dat er tegelijkertijd wordt aangegeven dat mensen niet zo goed weten wat ze met de chatbots moeten (of kunnen). Hoe gebruik je zo’n chatbot nou echt slim voor werk? Heb je er wel wat aan als je zelf alsnog alles moet checken? Er zijn veel vragen en vaagheden rondom AI. ChatGPT zag het gebruik ook al flink afnemen in de laatste maanden. Mensen weten niet zo goed wat ze ermee aanmoeten.

Maar goed, Apple lijkt er toch wel vertrouwen in te hebben, nadat de concurrentie succesvol AI-chatbots in de markt heeft gezet. Het vreemde is dat het natuurlijk Siri al heeft: gaan die twee dan naast elkaar bestaan, of wordt de AI-chatbot geïntegreerd in Siri? Soms zijn de scheidingslijnen tussen AI-chatbots en slimme assistenten (denk ook aan Google Assistent en Amazon Alexa) zo klein, dat het verschil bijna niet te zien is. Wanneer is het AI, wanneer moet dat duidelijk worden gemaakt, hoe zit het precies?