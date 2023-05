Iedereen doet het, maar waar blijft Apple met zijn AI-plannen?

Google heeft zijn AI steeds verder opengezet voor mensen en Bing heeft zelfs de taal van ChatGPT geïntegreerd in zijn Bing-zoekmachine. Iedereen lijkt bezig te zijn met kunstmatige intelligentie, ondanks dat het niet altijd even veilig wordt gevonden. Zou dat ook de reden zijn dat we Apple er helemaal niet over horen?

AI en creativiteit Apple is van nature een heel creatief bedrijf dat het vaak op veilig speelt. Het heeft de laatste jaren sinds de introductie van de AirTag wel ondervonden dat wanneer het net op het randje balanceert van wat veilig is, er ook al gauw enorme kritiek komt. Toch is het bedrijf zeker niet tegen kunstmatige intelligentie. Althans: de oprichter Steve Jobs, die helaas al meer dan tien jaar geleden is overleden, die zag wel brood in AI. In 1981 zei hij al dat kunstmatige intelligentie onze vaardigheden zou vergroten en creativiteit zou ontgrendelen. Nu stond AI er in de jaren ‘80 natuurlijk heel anders voor, maar het lijkt nog steeds wel op te gaan voor de huidige staat van AI. Het kan ons een stuk creatiever maken en meer ruimte geven voor creativiteit, omdat het de saaie klussen voor ons kan doen. Het is dus niet geheel logisch dat Apple zelf zo stilletjes is als het gaat om kunstmatige intelligentie. Zijn voorvader zag er immers zeker heel veel potentie in. Plus, Apple is ondanks dat het wel altijd redelijk zijn eigen pad bewandeld, natuurlijk ook wel gevoelig voor de concurrentie. Niet voor niets heeft het zulke strenge regels waar het gaat om zijn App Store: Google doet het ongeveer hetzelfde met zijn Play Store.

Apple blijft stil Wat kan dan de reden zijn dat we van Apple zo weinig -of eigenlijk niets- horen over kunstmatige intelligentie? Komt het omdat het bedrijf nu eenmaal vooral bezig is met andere dingen, zoals het ontwikkelen van een auto voor in de verre toekomst, maar ook een vrij high-end VR-bril die we binnen enkele weken verwachten? Het zal ongetwijfeld een reden zijn, maar tegelijkertijd heeft Apple juist omdat de anderen zo’n beetje over elkaar heen buitelen de tijd wel. Het doet er bovendien waarschijnlijk zelfs vrij verstandig aan om de kat uit de boom te kijken: de anderen vinden het allemaal wel uit en als er eenmaal een raamwerk is, dan kan Apple altijd nog besluiten om mee te doen. Het is ook afwachten hoe het bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving gaat lopen met kunstmatige intelligentie: is alles straks nog zo vrij als nu? We schreven laatst al dat de ceo van OpenAI aan de Amerikaanse regering heeft gevraagd om AI-bedrijven te reguleren. Ook dat kan weer invloed hebben op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Apple-ceo Tim Cook heeft zelf ook gezegd dat hij het belangrijk vindt om erg zorgvuldig om te gaan met generatieve AI. Het potentieel wordt wordt gezien, maar er wordt volgens Cook op veel verschillende plekken over kunstmatige intelligentie gepraat en er zijn nog problemen die moeten worden aangepakt, schrijft CNET.

De kat uit de boom Dat is geen verbazingwekkend standpunt van het bedrijf. Apple is sowieso meestal niet de grote innovator die als eerste met iets komt. iPad was niet de eerste tablet, iPhone was niet de eerste smartphone en iPod was ook niet de eerste MP3-speler. Apple wacht altijd even voor het komt met zijn eigen idee van wat revolutionair is. Dat wil niet zeggen dat het er niet allang aan werkt, maar het is daar vaak wat voorzichtiger mee om te zorgen dat waar het mee komt, ook wel die Apple-kwaliteit is waar de fans van het merk zo dol op zijn. Komt het eenmaal wel met AI, dan kunnen we dat waarschijnlijk verwachten binnen zijn slimme assistent Siri. Ook zijn de processoren van Apple al voorzien van AI: M1 en M2 presteren hierdoor veel beter, meent Apple. Maar een chatbot beginnen, dat zien we Apple niet zo snel doen. Het zal er vooral voor gaan om Siri wat slimmer te maken, en dat kan de slimme assistent wel gebruiken. Het moet alleen wel veilig zijn, Apple kennende, en dat kan nu van veel generatieve AI nog niet echt worden gezegd. Kortom, Apple kijkt de AI-kat uit de kunstmatige intelligentie-boom en dat verbaast ons nog niet. Al heeft het wel vrij recent vacatures geplaatst voor mensen met kennis over generatieve AI. Wie weet komt die kat dus toch sneller uit de boom dan gedacht.