​Google zet zijn AI Bard open voor meer mensen

Er werd een tijdje gedacht dat Google’s AI er nog niet klaar voor is, maar Google gaat het toch doen. Het maakt zijn Bard beschikbaar voor meer mensen. In eerste instantie gaat het alleen om mensen die zich bevinden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar laat dat je niet tegenhouden.

Bard

Google wil graag dat meer mensen Bard uitproberen en het start met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een slim idee, want Bard zal vooral heel goed zijn in de Engelse taal. Wil jij het echter ook proberen, dan is dat niet onmogelijk. Je kunt je namelijk ook opgeven voor de wachtlijst als je van een VPN gebruikmaakt. Hoewel niet alle bedrijven daar altijd even positief over zijn, biedt Google ze zelf ook aan, dus het is zeker een poging waard.

Er wordt gedacht dat Google misschien wat te snel is met de aankondiging en uitrol van zijn AI, omdat het bang zou zijn voor de macht en de snelheid waarmee ChatGPT groeit. Of dat zo is, dat kunnen nu meer mensen ervaren, maar Bard komt er toch echt aan. Aan de ene kant is het erg snel na ChatGPT, aan de andere kant weet een gigantisch, machtig bedrijf als Google natuurlijk heel erg veel over kunstmatige intelligentie. Het implementeert het immers al vele jaren in de grote verscheidenheid aan zijn producten.