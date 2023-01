Apple laat luisterboeken inspreken door kunstmatige intelligentie

Luisterboeken kennen we als boeken die zijn ingesproken door mensen. Schrijvers, BN’ers of minder bekende, maar wel prettige stemmen. Je moet er niet aan denken dat Siri of Google Assistent een heel boek gaat voorlezen. Die net iets te robotische stem, die dan 80.000 woorden gaat voorlezen. Daar moet je toch niet aan denken? Toch heeft Apple het wel gedaan: het biedt nu diverse luisterboeken aan die zijn voorgelezen door kunstmatige intelligentie.

Luisterboeken zijn enorm populair, net zoals podcasts populair zijn. Wil je per se een bepaald boek lezen, maar zit je bijvoorbeeld in de auto, dan slinger je zo even een luisterboek aan. Of denk bijvoorbeeld aan het strand. Je wil geen boek steeds in de lucht houden, dat ook nog eens een schaduw op je gezicht werpt. Even je oordopjes in (of eentje, als je het gezellig wil houden), en je kunt gewoon hele boeken verslinden door alleen maar te luisteren.

Voorgelezen door AI

Apple’s AI kan alle woorden uitspreken, ook als het niet kan terugvallen op een eerdere opname. Het is natuurlijk niet zo leuk voor mensen die boeken inspreken: dat is namelijk een flink karwei waarmee je leuk kunt verdienen. Het blijft waarschijnlijk altijd wel populair om een luisterboek te laten inspreken door een bekende Nederlander of de persoon zelf, maar als kunstmatige intelligentie maar goed genoeg is, dan kunnen veel onbekende vertelstemmen misschien wel hun werk kwijtraken. Tegelijkertijd is het een logische keuze van Apple. Je hoeft niet meer uren in een studio te zitten met iemand en dat scheelt veel geld.

Er is echter nog een partij die een stokje kan steken voor deze technologie: auteurs moeten toestemming geven. Dat komt mede omdat Apple er geld mee verdient, maar een uitgever (en dus een auteur) ook. Het bedrijf zal dus om tafel moeten met allerlei uitgeverijen om de toestemming voor elkaar te krijgen. Het is dus niet zo dat die AI meteen rigoureus op alle boeken wordt toegepast en that’s it. Maar, waar we eerst al kunstenaars hadden die opstonden tegen Dall-E en Lensa, zal het ons niets verbazen als voorlezers ook enigszins in opstand komen tegen deze technologie.