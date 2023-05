OpenAI wil dat ChatGPT gereguleerd wordt

De ceo van OpenAI denkt dat er een speciaal bureau moet worden opgericht dat AI-bedrijven moet gaan licenseren. Zo is er meer controle over wat er in die wereld gebeurt. Ondanks dat dat waarschijnlijk vooral grote invloed zal hebben op zijn eigen bedrijf, dat inmiddels toch enigszins de koning van AI genoemd kan worden. Of nou ja, de prins: immers zijn bedrijven als Netflix en Google al heel veel jaren druk bezig met AI, zij het wat minder visueel.

De ceo van OpenAI heeft aan de regering van de Verenigde Staten gevraagd om kunstmatige intelligentie te reguleren. Hij verscheen voor de US Senate Committee over de potentie en de risico’s van kunstmatige intelligentie en daar liet hij weten dat hij meent dat het essentieel is dat de overheid ingrijpt.De laatste tijd komt het ene na het andere kunstmatige intelligentie-hulpstuk online en hoewel de meeste zijn gebaseerd op de technologie van OpenAI (Dall-E, Shap-E en ChatGPT bijvoorbeeld, maar ook Bing, de zoekmachine van Microsoft, maakt er gebruik van). Het gaat rap, zonder dat we te veel lijken na te denken over waar al die slimme technologie ons kan brengen op een wat minder positieve manier.

OpenAI

AI heeft volgens OpenAI de potentie om zo groot te zijn als de gedrukte pers, maar dat als het misgaat met deze tech, het ook goed mis kan gaan. Ook doet hij niet alsof AI geen andere nadelige effecten heeft. Zo zei hij: “Er zal zeker impact zijn op banen: we proberen daar heel helder in te zijn. De overheid zal uit moeten vogelen hoe we daarmee omgaan.” Dat klinkt allemaal wat doom en gloom, maar dat is zeker niet waar OpenAI voor staat. Het is zelfs zeer optimistisch over de toekomst en dan met name de banen in de toekomst. Die worden geweldig.

De vraag is uiteindelijk niet zozeer welke banen er in het geding zijn door programma’s als ChatGPT, het is de impact die dit soort technologie heeft op bijvoorbeeld iets als de democratie. AI heeft al vaak laten zien dat het er soms volledig naast zit, terwijl het door natural language programming overkomt alsof het heel goed weet waar het over praat. Vraag ChatGPT maar eens een stuk te schrijven over een smartphone die dit jaar uitkwam: de kans dat hij er compleet naast zit wat betreft de accugrootte en het aantal inch dat het scherm is, is heel groot. Het kan dus vrij makkelijk misinformatie verspreiden en als dat gebeurt in tijden van verkiezingen, dan kunnen bepaalde politieke partijen wel eens volledig verkeerd worden gerepresenteerd waardoor niemand op ze stemt. En waar is volgend jaar een verkiezing? Juist: in de Verenigde Staten.