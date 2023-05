10 vragen die laten zien wat ChatGPT allemaal kan

ChatGPT is ontzettend handig, maar als je eenmaal dat schermpje voor je hebt, dan sla je soms een beetje dicht. Er kan zoveel: waar moet je nou beginnen? We helpen je een handje met 10 vragen om aan deze slimme tool te stellen. Uiteraard ideaal voor inspiratie om weer andere vragen te stellen.

Erg handig als je in een discussie met iemand zit en je punt wil maken, maar zelf even niet zo snel met goede argumenten kunt komen.

Wat je trouwens ook kunt doen om jezelf wat meer te laten experimenteren met ChatGPT , dat is om elke keer als je iets wil googlen, dit te doen in ChatGPT. Of elke keer als je voor werk iets moet doen, te bedenken wat je aan ChatGPT kunt vragen om je te helpen met je werk. Veel mensen denken dat ChatGPT veel informatie al heeft en alles daarop baseert, maar als jij een boekverslag schrijft en wil beginnen met vijf highlights uit die boekbespreking, dan kun je je boekbespreking erin plakken en ChatGPT vragen om er even 5 highlights uit te halen. Er kan veel meer mee dan je denkt, al is het wel van belang dat je altijd checkt wat het heeft geschreven en of dat wel klopt. Dat gezegd hebbende, veel plezier in deze AI-speeltuin!

Vragen voor ChatGPT

Schrijf een lied. Het moet een rivaliteit tussen een machinist en een vrachtwagenchauffeur bevatten. Het moet geestige grappen bevatten die rijmen. Inclusief de pianoklanken die erbij passen.

ChatGPT is erg goed in het schrijven van gedichten en liedjes en hoewel het niet altijd even lekker rijmt in het Nederlands, kun je wel allerlei soorten verhalen kiezen.

Kun je me wat ideeën geven voor blogs over uitschrijven uit nieuwsbrieven?

Als je in de marketing werkt of blogger bent, dan heb je wel eens een writers block; ChatGPT niet hoor, die komt gewoon met allerlei ideeën die je kunt schrijven voor jouw blog. Het zou het zelfs voor je kunnen schrijven, maar ja, where’s the fun in that?

Kun je een paar dagen Parijs voor me plannen met leuke excursies?

Je gaat een weekendje weg en je weet dat je alle belangrijke trekpleisters wil bezoeken. Zonder zelf uren te moeten investeren in het zoeken naar wat je dan allemaal moet bezoeken, kun je ook ChatGPT vragen om een mooi plan. Je kunt zelfs nog specifieker worden en aangeven welke uitjes er sowieso in moeten zitten of vragen of ChatGPT met een tijdsschema kan komen.