​Zo kan ChatGPT meerwaarde bieden op een smartwatch

We zien ChatGPT in steeds meer van onze dagelijkse apps voorkomen. Microsoft implementeert het in zoekmachine Bing, Snapchat heeft er een bot mee gemaakt en het aantal bedrijven dat zegt er iets mee te gaan doen groeit en groeit. Ook is een variant van ChatGPT voor wearables al gespot: het heet WearGPT. Ook zou Fitbit-concurrent Amazfit een chatbot op zijn GTR4 willen implementeren gebaseerd op ChatGPT, genaamd ChatGenius. Maar, hoe kan zo’n AI-gesprekspartner nou precies meerwaarde bieden op een smartwatch?

Er zijn veel manieren waarop ChatGPT je kan helpen op je wearable. Natuurlijk kun je dezelfde gekke vragen stellen, zoals kijken of ChatGPT een leuke flauwe grap kan maken, maar er zijn ook veel toepassingen te bedenken die wat meer de medische, de sport en de gezondheidskant opgaan. En die zijn perfect voor op een wearable. We noemen een aantal opties:

Een sportschema maken Eén van de meest voor de hand liggende dingen om aan ChatGPT te vragen, dat is of het een sportschema voor je wil maken. Het zou slim zijn als de AI dan zou weten te vragen naar of je thuis sport zonder attributen, hoe ervaren je bent, enzovoort. De AI heeft al bewezen dat het weekendjes weg kan plannen, dus dat moet ook wel kunnen met sportschema’s. Zo weet je precies wat je welke dag moet doen, en hoe slimmer de AI wordt, hoe beter dat op jouw leeftijd, ervaring, doel, enzovoort kan worden toegepast.

Helpen gezondere voedingsmiddelen te kiezen Je staat in de supermarkt en je twijfelt tussen de ene of de andere margarine. Stel dat je wil afvallen of dat je absoluut niet wil dat een bepaald ingrediënt in het product zit, dan kun je dat gewoon even snel aan je pols vragen. ChatGPT zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er minder calorieën zitten in de ene kuip dan in de andere. In het verlengde van de sportschema’s zou ChatGPT ook dieetschema’s kunnen maken, voor mensen die meer proteïne willen eten naast het sporten of juist willen afvallen zonder een Sonja Bakker-boek te hoeven openslaan.

Naar je luisteren Natuurlijk luistert een bot sowieso naar je, maar wat als het dat wat meer op een coach-achtige manier zou doen? Geen psycholoog, maar ‘iemand’ die even je probleem aanhoort, of gewoon je verhaal over hoe je dag was. Het is iets waar bijvoorbeeld eenzame ouderen bij gebaat kunnen zijn. Het is dan wel geen echt mens, als ChatGPT een beetje natuurlijk reageert (dat is immers het idee erachter), dan heb je toch het gevoel dat iemand je heeft aangehoord en heb jij het hopelijk een beetje van je af gepraat. ChatGPT op een wearable zou misschien zelfs een meditatie kunnen leiden of andere coaching-achtige dingen kunnen doen, maar dan moet dat wel goed in de gaten worden gehouden.

Tips geven over slapen In het voorbeeld dat Amazfit op LinkedIn zette was al te zien dat iemand vroeg of ChatGenius nog tips had voor een betere nachtrust. Ook als je de AI-assistent niet te veel je leven wil laten overnemen met allerlei schema’s en coaching, kun je wel wat kleinere vragen stellen. Zo’n kleine vraag kan dus gaan over je slaap. Misschien wil je weten of er nog tips zijn tegen slaapapneu, of wil je weten of het beter is om te snoozen of juist niet. ChatGPT kan het allemaal beantwoorden, terwijl je alleen maar hoeft te praten. Lig je al in bed, dat scheelt dat meteen weer een bak blauw licht in je gezicht. Wat ons betreft is ChatGPT zeker een aanwinst op wearables, helemaal als je er tegen kunt praten in plaats van alleen naar kunt typen.