Zo kan ChatGPT je helpen met brainstormen

ChatGPT kan beter niet hele opstellen voor je schrijven, maar het kan wel heel goed helpen met andere dingen. Zo kun je het ideaal inzetten om je te helpen brainstormen. Dat scheelt weer heel veel mijmeren in je eigen hoofd: ChatGPT lijkt een collega die heel handig kunt gebruiken ter inspiratie, maar stiekem kun je het ook inzetten om je brainstormwerk volledig te doen. We gaan verschillende toepassingen bij na.

Instagram-inspiratie Heb je een baan in social media of denkt je bedrijf dat iedereen social media wel onder de knie heeft, dan kun je soms wel wat inspiratie gebruiken om iets leuks te bedenken. Stel dat je bij een goed doel werkt dat graag iets plaatst over klimaatverandering, dan kun je ChatGPT vragen voor wat goede ideeën voor een social post. Het fijne is dat hij hierbij vooral met ideeën voor opmaak en insteek komt, en niet met allemaal feitjes over klimaatverandering. Nu kan hij dat laatste ook doen, maar dat is weer een vraag apart. En om eerlijk te zijn, zouden wij dat liever niet aan deze bot overlaten.

Eerste Hulp bij KPI's Stel je voor dat de jaarlijkse beoordeling er weer aankomt en je jezelf doelen moet stellen in een nieuwe baan. Ben je net marketing manager geworden, dan heb je natuurlijk vast wel ideeën wat je ongeveer wil gaan doen en gaan meten, maar mocht je toch nog even willen checken of je eventueel nog iets vergeten bent, kun je ook aan ChatGPT vragen om met wat KPI’s (key performance indicator) op de proppen te komen.

Bedrijfsideeën voor een onderneming Soms gaat ChatGPT ook de ‘extra mile’, dus als je hem bijvoorbeeld vraagt naar 15 bedrijfsideeën voor een t-shirtbedrijf, dan komt hij niet alleen met leuke concepten, maar ook met namen voor je bedrijf. Nu willen we niet zeggen dat die namen niet allang geclaimd zijn, maar het helpt je wel om zelf weer voort te borduren.

Een kinderfeestje organiseren Misschien niet direct voor werk, maar wel voor privé, wat als je een kinderfeestje moet organiseren? Je kunt ChatGPT om wat ideeën vragen. Het mooie aan brainstormen is dat het vaak niet zozeer het initiële idee is waarmee je gaat, maar door wat anderen zeggen kun je zelf wel weer op nieuwe ideeën komen of voortborduren op een eerder genoemd idee. Zo kun je bijvoorbeeld vragen om ideeën voor een kinderfeestje in Amsterdam:

Bestemming bepalen Nog eentje dan? Zit je met je vrienden te bedenken waar de volgende weekendtrip naartoe moet gaan, en zijn er simpelweg te veel ideeën? ChatGPT kan ook het tegenovergestelde doen van brainstormen: keuzes maken. In eerste instantie ligt het wel aan wat je hem vraagt: je ziet in het onderstaande voorbeeld dat mijn vraag te breed was. Ik had meteen om één stad moeten vragen. Maar goed, het is aan de andere kant ook wel weer leuk om te zien dat het echt een gesprek is. Ik hoef niet mijn eerste prompt helemaal te herhalen.

Zo zie je maar, ChatGPT is een ster in het helpen met brainstormen. Zoek je nog hulp met iets? Wat dan ook? Experimenteer er eens flink op los met deze bot en kijk of je misschien met nieuwe, verfrissende ideeën op de proppen kunt komen. Of nou ja, ChatGPT dan.