ChatGPT verboden door Italië wegens privacyschending

ChatGPT is in Italië verboden. Een toezichthouder die over privacy gaat heeft besloten dat OpenAI op een onjuiste manier omgaat met het verzamelen van persoonsgegevens. Een privacyprobleem dat zo zwaar weegt, dat het hele programma in de ban wordt gedaan.

ChatGPT

ChatGPT is een online programma waarin je allerlei vragen kunt stellen die vervolgens door kunstmatige intelligentie worden beantwoord. Denk bijvoorbeeld aan kennisvragen die je ook in Triviant zou tegenkomen, of ingewikkeldere vragen zoals het plannen van een sportschema of weekendje weg. Het heeft een enorme vlucht genomen de laatste paar maanden, omdat iedereen ziet wat de potentie van kunstmatige intelligentie en/of machine learning is. Tegelijkertijd schuilen er ook veel gevaren in dit soort apps, waarvan maar weinig mensen op de hoogte zijn.

Sommige overheden voelen zich daarvoor verantwoordelijk, zoals nu blijkt in Italië. En juist een programma waar zoveel hype rondom is, valt daarbij meteen het hardst. Die wordt aangepakt. Of het in Italië nog wel mogelijk is om bijvoorbeeld de ChatGPT-mogelijkheden van Bing te gebruiken, of de My AI-assistent van Snapchat, dat is onbekend. In ieder geval is ChatGPT zelf uit den boze.