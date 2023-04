​8 dingen waar je ChatGPT voor kunt inzetten

ChatGPT is een nieuwe tool waarbij kunstmatige intelligentie zorgt dat er open vragen kunnen worden beantwoord. Het spreekt de ‘ontwikkeltaal’ GPT-4 dat recent is verschenen en online kun je het een en ander in ChatGPT uitproberen. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg, maar heb je wat inspiratie nodig, dan vertellen we je 8 dingen waar je ChatGPT voor in kunt zetten.

1. Je gekke vragen beantwoorden

ChatGPT wordt het meest gebruikt om vragen te beantwoorden, omdat veel mensen nu nog heel nieuwsgierig zijn naar wat het kan. ‘Maak eens een grapje over vrouwen’ of ‘Denk je dat kunstmatige intelligentie een goed idee is?’ ChatGPT geeft zo’n beetje overal antwoord op. Het is zeker niet altijd een goed antwoord, maar hoe gekker de vraag, hoe vermakelijker het antwoord vaak is. Je ziet dan meteen wat AI dus niet zo goed kan: de context of toon begrijpen.

2. Je leren programmeren

Dankzij ChatGPT hebben sommige mensen leren programmeren. Zo kan hij je stap voor stap uitleggen wat je moet doen om bijvoorbeeld de game Pong te maken. Sowieso wordt ChatGPT goed in de gaten gehouden door programmeurs, want hij kan je ook echt code laten zien en zelf wat programmeren. Zo zijn er mensen die boter, kaas en eieren hebben gebouwd en sudoku-spelletjes.

3. Een transcript van een gesprek maken

ChatGPT wordt steeds slimmer. Zo wil het bedrijf DoNotPay de intelligentie van GPT-4 gebruiken om transcripten te maken voor rechtszaken. Als jij belt om te vertellen wat de situatie is, dan kan ChatGPT meteen meeschrijven en hoeft het alleen nog in een dossier te worden geplakt om een rechtszaak op te bouwen. Ook handig als je bijvoorbeeld een videoconferentie hebt: niemand hoeft notulen mee te schrijven, want ChatGPT maakt al een transcript.

4 Je bewust worden van de risico’s van gokken

