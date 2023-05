ChatGPT wordt getraind door goedkope arbeidskrachten

De wereld, en dan met name techneuten, schrijvers, onderzoekers en wetenschappers, is er vol van. ChatGPT – en zijn concullegae zoals Bard – moeten het werk en de wereld makkelijker en beter maken. De zogenoemde AI-tesktgenerators kunnen in milliseconden putten uit miljoenen of, afhankelijk van het onderwerp, zelfs miljarden teksten en andere online bronnen om antwoord te geven op de meest ingewikkelde vragen, adviezen, teksten of hele boeken schrijven en helpen bij onderzoek. Dat gezegd hebbende: dit artikel is NIET tot stand gekomen met behulp van een AI-tekstgenerator.

De juiste vragen stellen

Natuurlijk, voor het gebruik van ChatGPT heb je zelf ook kennis van zaken nodig. De AI kan je alleen (goed) helpen als je de juiste vragen stelt. En, veel belangrijker nog, de AI-tesktgenerators moeten zelf ook getraind worden. Dat heet labelen en is grotendeels handwerk. Althans, het trainen van de AI-systemen om uiteindelijk zelf in staat te zijn de juiste, meest relevante, content te vinden en verwerken.

De ‘labelers’ zijn belast met het labelen van afbeeldingen of teksten. Door dit te doen, helpen de menselijke handjes de AI-tekstgenerators om betere en meer relevante antwoorden en teksten te genereren.

Dit handmatige labelen is dus vrij cruciaal voor het trainen van ChatGPT en de nauwkeurigheid, maar ook accuratesse, van de gegenereerde antwoorden en teksten. Je zou dus mogen verwachten dat dit door mensen met kennis van zaken, en de onderwerpen waarvoor de training bedoeld is, uitgevoerd wordt. Niets blijkt echter minder waar. Tenminste voor OpenAI, de eigenaar van ChatGPT.

Goedkope uitzendkrachten

NBC News heeft in de VS ontdekt dat OpenAI voor het trainen van ChatGPT, het zogenoemde labelen gebruik maakt van uitzendbureaus die hordes goedkope arbeidskrachten leveren. En daarvoor krijgen ze dan 15 dollar per uur. Ofwel, hoe goed ChatGPT – en wellicht ook andere AI-tesktgenerators – werken, hangt af van uitzendkrachten die maar fractioneel meer betaald krijgen dan ‘hamburgerflippers’ en magazijnmedewerkers.



Let wel, daarmee wil ik echt niet zeggen dat laagbetaald personeel per definitie ook slechter is hoor. Je mag er echter wel van uit gaan dat het niet allemaal hooggeschoolde medewerkers zijn. Dat kan natuurlijk, zeker bij het labelen van content voor ingewikkelde, wetenschappelijke, onderwerpen wel een issue zijn.

Toch noemt het NBC verslag het gebruik van uitzendkrachten uit de VS al een hele vooruitgang. Voorheen werd het labelen namelijk ook (deels) uitbesteed aan bedrijven in Afrika, die personeel inhuurden dat voor amper 2 dollar per uur dit handwerk moest doen. Die werden met name ingezet voor het labelen van aanstootgevende content zodat die teksten en beelden uit de systemen van OpenAI geweerd konden worden. Het verhaal gaat dat medewerkers daarvoor dagenlang door schermen met dergelijke content.