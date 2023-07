Elon Musk kondigt nieuw AI-bedrijf aan: xAI

Je komt dan al snel uit bij enorm filosofische vragen, zoals wat is de zin van het leven, hoe zit het met dromen, wat gebeurt er na de dood, wat is een deja-vu? Het kan alle kanten op. De realiteit begrijpen: hoe doe je zoiets? Met alle kennis van de wereld lukt dat waarschijnlijk nog niet, dus wat voor AI hier in ontwikkeling is, dat fascineert enorm. Misschien is dat ook wel het idee achter het bedrijf, dat we met zijn allen proberen te begrijpen wat xAI is, en dat dát het bedrijf is.

Dat weten we niet, is het korte antwoord. Het heeft wel een doel. namelijk ‘de ware natuur van het universum begrijpen’, maar zoals je je wellicht kunt voorstellen is dat wel heel abstract. Het zou immers ook de doelstelling kunnen zijn van een filosofiegroepje of NASA. Dus ja, wat wil Elon Musk nou? Musk tweette alleen dit: “Hierbij kondig ik de formatie van xAI aan om realiteit te begrijpen.” Op het Twitter-account van xAI zelf is te lezen: “Wat zijn de meest fundamentele, onbeantwoorde vragen?”

Elon Musk

Grapje natuurlijk, we weten al langer dat Elon Musk iets meer met AI wilde doen, ook al was hij ook een van de mensen die er in principe tegen adviseerde. Of althans: aangaf dat er wat meer regulatie moet komen en misschien een tijdelijke pauze op de ontwikkeling. Echter laat het feit dat hij nu toch zijn bedrijf aankondigt zien dat ook hij blijkbaar die druk voelt die iedereen voelt, waardoor het ontwikkelen van AI keihard doorstoomt: je wil toch de eerste zijn met die sleutel tot succes.

Het is geen groot bedrijf: er werken 12 mensen en dit zijn knappe koppen die bij OpenAI, Google Research, DeepMind, Microsoft Research en Tesla vandaan komen. Waarschijnlijk leren we morgen meer over het bedrijf, want dan staat er een Twitter Spaces-gesprek op de planning waarin meer wordt toegelicht over wat xAI gaat doen. Het moet in ieder geval aanpoten wil het ‘the next best thing’ op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn. OpenAI is met zijn GPT-4 enorm aan populariteit aan het winnen, nadat het eerst al hoge ogen gooide met ChatGPT. GPT-4 kan zelfs het examen voor advocaten met een voldoende afsluiten, dus er zit veel kennis in. Wordt vervolgd dus, morgen hier op DutchCowboys.