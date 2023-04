Elon Musk houdt wél van AI: hij start met TruthGPT

TruthGPT

Elon realiseert zich dat hij niet bepaald de eerste is met dit plan: hij wil met TruthGPT juist een derde optie zijn naast de AI van ChatGPT/OpenAI/Microsoft en Google’s Bard. Tegelijkertijd moeten we nog zien hoe en wat: Elon zegt iets te ‘gaan beginnen’, dus in hoeverre het al af is, dat is onbekend. Het heet niet TruthGPT met als doel een knipoog te zijn naar Trumps social medium Truth, maar het wil vooral dat AI niet liegt. De SpaceX-leider zegt dat OpenAI de kunstmatige intelligentie traint om te liegen. TruthGPT zou ‘waarheidszoekend’ zijn en de ‘aard van het universum te begrijpen’. Musk heeft een AI-bedrijf in Nevada opgericht dat X.AI Corporation heet.

Er wordt wel eens gezegd dat Elon Musk tegen kunstmatige intelligentie is, maar dat valt wel mee. Hij stond zelfs aan de wieg van OpenAI: hij was in 2015 medeoprichter van het bedrijf. Wel stapte hij in 2018 uit de raad van bestuur, maar dat had vooral te maken met zijn werk bij Tesla wat een belangenprobleem veroorzaakte (omdat Tesla ook veel met kunstmatige intelligentie doet in zijn auto’s, wat meteen nog een reden is om vooral niet te denken dat Musk anti-AI is).