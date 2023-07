Google test medische AI-chatbot in ziekenhuizen

Doktoren zijn er inmiddels wel aan gewend: patiënten die eerst googlen, zodat ze “goed geïnformeerd” naar het spreekuur gaan. Tegelijkertijd weten we ook dat wanneer we alleen al onze teen stoten we op het internet uit kunnen komen op ‘ik heb nog maar een week te leven’. Zeg tegen ChatGPT dat je hoofdpijn hebt en vraag wat het kan zijn, en ChatGPT zal beginnen met ‘Ik ben geen dokter, maar..’ en dan toch een antwoord geven. Of dokters daar heel blij mee zijn, dat moeten we nog maar zien. Tegelijkertijd blijken doktoren zelf ook AI-chatbots te gebruiken om te ondersteunen bij hun werk, zeker in de Mayo Clinic, waar Google een medische chatbot test.

Med-PaLM 2

Het gaat uiteraard niet om ChatGPT, want dat is ten eerste niet van Google en ten tweede niet medisch, maar Googles eigen Med-PaLM 2 wordt gebruikt om vragen over medische informatie te beantwoorden. The Wall Street Journal schrijft dat Google dat sinds april test bij de Mayo Clinic. PaLM 2 is voor Bard (Googles ChatGPT) de achterliggende taal en de speciale medische versie moet dus medici helpen bij het uitvoeren van hun werk. Of eigenlijk is het uiteindelijk allemaal om de patiënt te doen: zeker in landen waarin er minder toegang is tot medische professionals, zou zo’n chatbot soelaas moeten bieden.

Med-PaLM 2 is getraind op demo’s van medische experts en Google wil er vooral mee bereiken dat mensen medische vragen kunnen stellen aan de AI, zonder dat die van het ‘ik ben geen dokter’-niveau is dat we nu kennen. Echter heeft het nog wel een weg te gaan: in mei liet Google weten dat Med-PaLM 2 nog met allerlei kinderziektes te maken heeft. Aan de ene kant is dat geen ramp: dat is immers niet anders dan de rest, die het ook vaak bij het verkeerde einde heeft. Aan de andere kant is dat niet zo erg als je een gemiddelde vraag stelt, maar als het medisch wordt, dan spelen we met grotere risico’s. Google is er misschien daarom wat stil over.