Wat kun je straks met de AI-chatbot van WhatsApp?

“Een AI-chatbot voor jou! Een AI-chatbot voor jou! En ja, ook een AI-chatbot voor jou!” AI-chatbots zijn het de laatste tijd helemaal. ChatGPT is er een, Bing heeft er een, Google heeft zijn Bard en Snapchat doet met My AI ook vrolijk mee. Meta blijft natuurlijk niet achter: ook zij werken aan een chatbot die wordt gedreven door kunstmatige intelligentie. Hij moet naar WhatsApp komen en dit is wat je er dan mee moet kunnen doen.

ChatGPT Het is nog steeds een beetje wennen aan die AI-chatbots: wat kun je ze nou beter wel vragen, wat niet? Soms als je ChatGPT een vraag stelt in het Nederlands, dan krijg je Engelstalig antwoord en soms als je ChatGPT heel droog om specificaties van een bepaalde gadget vraagt, dan krijg je informatie te zien die totaal niet klopt: zelfs als die gadget al jaren op de markt is. Kortom, AI-chatbots zijn zeker niet altijd te vertrouwen, want ze zijn immers maar zo slim als ze geleerd zijn te zijn. Maar tegelijkertijd zijn chatbots heel populair: ze praten namelijk over het algemeen met ons in een taal die we herkennen. Niet robotisch zoals Robin uit Bassie en Adriaan, maar juist heel geanimeerd zoals je ook met je vrienden zou praten. Die natuurlijke manier van ‘praten’ is wat veel chatbots zo aantrekkelijk maakt, naast natuurlijk het feit dat ze veel beter de context van je vraag lijken te begrijpen en op die manier een beter afgestemd antwoord kunnen geven.

AI-chatbot op WhatsApp Meta ziet die AI-chatbots ook wel zitten en wil ze in Facebook, Instagram en WhatsApp belangrijk gaan maken. Op WhatsApp krijgt de AI-chatbot straks verschillende persoonlijkheden. Dat klinkt onbetrouwbaar, maar het kan juist helpen om te chatten met een bot waarvan je het gevoel hebt dat die wat beter bij je past. Een strenge zakenvrouw zal anders willen worden aangesproken dan bijvoorbeeld een jongen van de straat. Of als je juist een heel persoonlijk gevoelig onderwerp wil bespreken, dan doe je dat liever met een zachtaardige bot, terwijl je advies over je carrière liever aan een wat meer gedreven motivatiebot overlaat. Er schijnen 30 persoonlijkheden te kiezen zijn, als WhatsApp dezelfde bot krijgt als Instagram. Die van Instagram lekte namelijk vorige week. Of althans: de informatie dat er 30 stuks beschikbaar zijn. Wat we hier verder van mogen verwachten, dat is nog onbekend. Krijgen ze namen, krijgen ze een eigen avatar? Worden het allemaal ‘typetjes’? WhatsApp moet oppassen: het kan namelijk al snel gevaarlijk worden als je allemaal stereotypes erin zet.

Andere Meta-projecten Daarnaast moet er ook een AI-functie komen om foto’s van Stories te bewerken door te zeggen wat er moet worden aangepast. Die functie is echter vooral voor Instagram, zodat je je Stories beter kunt maken. Op Facebook Messenger kun jebinnenkort juist door tekst in te voeren specfiekere stickers maken. Zoals we laatst al schreven wordt er bij Meta daarnaast hard gewerkt aan de Twitter-rivaal vanuit Instagram. Rond het metaverse is het al een tijdje wat stiller, maar dat hoeft niet te betekenen dat er niets gebeurt. Zuckerberg heeft blijkbaar van zijn fout het metaverse iets te vroeg aan te kondigen en online te zetten geleerd en lijkt het nu wat stiller te houden rondom de ontwikkeling ervan. Hij zou graag zien dat het publiek het 5 jaar volhoudt, omdat dan het metaverse er zou staan zoals hij in gedachten heeft. Tegelijkertijd voelt het vreemd dat we er weinig over horen: het voelt als een hype die voorbij is, of pakt het toch op een later moment nog zijn moment?

AI-bots Nou ja, we zijn nu nog in 2023 en dit is het jaar waarin AI-bots en andere toepassingen met kunstmatige intelligentie de scepter zwaaien. Straks dus ook in WhatsApp, waarmee het hopelijk makkelijker wordt om even je ei kwijt te kunnen of een wetenschappelijke vraag te stellen. Of misschien hulp met huiswerk, make-uptutorials en andere dingen die jongeren nu van TikTok halen. Het is in ieder geval te hopen dat de persoonlijkheden van de chatbots tof worden en niet zo cringy als ChatGPT die praat als een 15-jarige. We wachten het af…