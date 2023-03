​Meta kondigt AI-avatars aan in WhatsApp: duurt nog heel lang

Kunstmatige intelligentie is ‘all the rage’, zoals Amerikanen dat zo mooi zeggen. ChatGPT gaat als een trein en Google heeft ook spontaan zijn AI-antwoord gepresenteerd: Bard. Kunstmatige intelligentie is hip en daar wil Mark Zuckerberg toch ook wel heel graag aan meedoen. Nadat hij eerst al aan de NFT-trend wilde meedoen door het mogelijk te maken ze te tonen op Instagram, stapt hij nu in de trend van de kunstmatige intelligentie door avatars toe te voegen aan WhatsApp en Messenger.

AI-avatars op WhatsApp Meta-ceo Mark Zuckerberg schrijft in een bericht dat er bij Meta een ‘nieuwe productgroep op topniveau’ wordt gecreëerd. Deze productgroep draait helemaal om generatieve AI. Dat betekent dat technologie nieuwe dingen maakt uit bestaande bronnen, zoals muziek, tekst of beelden. Het patroon in die bron wordt vastgesteld, waarna er iets nieuws wordt gemaakt dat als het ware ‘geïnspireerd’ is door dat wat eerder was. In eerste instantie wil Zuckerberg het inzetten om creatieve en expressieve tools te maken, maar op langere termijn op het maken van AI-persona’s. Zuckerberg: “We onderzoeken ervaringen met tekst (zoals chatten in WhatsApp en Messenger), met afbeeldingen (zoals creatieve Instagram-filters en advertentieformaten) en met video en multimodale ervaringen.” Er worden verder geen voorbeelden gegeven over de creatieve, expressieve tools: bedoelt hij gewoon meer Instagram-filters, of gaat er toch meer kunstmatige intelligentie zitten in WhatsApp, iets dat op zich een heel logische stap lijkt in een wereld waarin ook Snapchat aanbiedt om met een AI-chatbot te babbelen. Het is allemaal nog vaag en het staat duidelijk vooral in de kinderschoenen.

Metaverse Het interessante is dat Mark Zuckerberg onder andere zegt: “We beginnen met het samenvoegen van veel van de teams die werken aan generatieve AI in het bedrijf in één groep die zich richt op het bouwen van heerlijke ervaringen rond deze technologie in al onze verschillende producten.” Aangezien er nog steeds ontslagen op poten zouden staan bij Meta, klinkt het alsof dat samenvoegen van teams zou kunnen zorgen dat er toch weer mensen weg moeten bij het bedrijf. Echter geeft hij tegelijkertijd aan dat er ook nog veel basiswerk moet worden verricht voordat de echt futuristische ervaringen kunnen worden gebouwd. Klinkt dus weer een beetje zoals het metaverse: nu alvast aankondigen, maar iets in de markt zetten dat nog in de kinderschoenen staat, waardoor de markt denkt: dit wordt hem niet, en Zuckerberg weer moet gaan zeggen: “Geef het vijf jaar”. We hopen natuurlijk van niet, maar nu alvast aankondigen dat er AI-avatars aankomt, klinkt wel heel erg als een bedrijf dat wil meesurfen op een golf waar het eigenlijk geen geschikte surfplank voor heeft. Of, in alle eerlijkheid, helemaal nog geen surfplank.