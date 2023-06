Instagram: nieuwe Twitter-rivaal ziet er zo uit

Medewerkers kregen van een van de topmensen van Meta een eerste blik op het Twitter-alternatief en daar konden journalisten van TheVerge naar meekijken. De app wordt dus los van Instagram en werkt met ActivityPub: dat is een social media-protocol met als bijzondere eigenschap dat het decentraal is. We kennen meer social media die decentraal zijn, zoals Mastodon. Het idee ervan is dat je account niet per se alleen maar op één social medium kan gebruiken, maar op meer verschillende social media kunt gebruiken.

Meta is van plan om de nieuwe app groots aan te pakken. Het is in gesprek met Oprah en de Dalai Lama om te kijken of zij de app als eerste mensen willen gebruiken. Daarnaast zouden er ook veel beroemdheden juist contact opnemen met Meta om de app als een van de eersten te gebruiken.

Twitter-alternatief

Het lijkt erop dat de app niet heel lang meer op zich laat wachten, want er lijkt wel al echt wat te staan. Bovendien lijkt het ons niet dat je naar Oprah gaat met lege handen: zij zal ook willen kunnen testen waar het bedrijf het over heeft, voordat ze daar zomaar ‘ja’ op zegt. Wat wel opvalt, is dat Meta er geen geheim van maakt dat dit een Twitter-antwoord is. Een topman noemde het zelfs ‘onze reactie op Twitter’ in die meeting.

Wat ook wel duidelijk is: het ontwikkelen van de app begon pas in januari dit jaar. Het is dus zeker geen initiatief dat al 100 jaar in ontwikkeling is. Dat zet natuurlijk ook vraagtekens: is het wel goed genoeg doorontwikkeld? Kan het snel genoeg komen? Inmiddels zijn er ook andere Twitter-alternatieven groter geworden, zoals het eerder genoemde Mastodon, maar ook Blue Sky van Twitter-oprichter Jack Drosey.

Codenaam Project 92 dus: waarom het zo heet, dat weten we niet: zou elk project gewoon ‘Project 1, Project 2’, enzovoorts heten? In ieder geval wil Instagram het wel flink anders aanpakken dan Twitter, vooral qua leiding. Het merkt natuurlijk ook dat mensen niet bepaald gecharmeerd zijn van Elon Musk en zijn wilde plannen met Twitter. Daarom zijn er ook drie pilaren belangrijk voor ‘Project 92’: veiligheid, gemak in gebruik en betrouwbaarheid.