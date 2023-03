Meta maakt nieuw social medium à la Twitter

Twitter is al bijna een jaar een nogal onvoorspelbaar medium. Waar dat hem eerst vooral zat in de aansturing, is het inmiddels sinds een half jaar ook qua gebruik nogal een ratjetoe van regels, mensen die komen en gaan, en ga zo maar door. Reden genoeg voor de concurrentie om zijn kans schoon te zien en Twitter van de troon te stoten als ‘snelste’ en meest actuele medium. Mastodon was er natuurlijk al, maar nu doet ook Meta een gooi door een nieuw social medium à la Twitter te ontwikkelen.

Twitter

De begindagen van Twitter. Als je er voor 2010 al lid van was, dan heb je die meegemaakt. Een periode waarin veel mensen nog ‘eitjes’ waren. Hun profielfoto was nog een ei, omdat ze nog niet zoveel met het social medium hadden gedaan. Maar bovenal was het een heel tekstgebaseerd social medium. Het introduceerde de hashtag, en later ook de optie om foto’s en video’s aan tweets toe te voegen (wat je tweets meteen stuk meer ‘waard’ maken voor het algoritme). Maar in den beginne was Twitter een heel tekstgeoriënteerd medium. Niet gek dus dat mensen er allerlei hersenspinsels, grapjes en mijmeringen op plaatsten.

Dat tekstgebaseerde is er inmiddels wel iets meer vanaf: Twitter is de afgelopen jaren steeds meer op de concurrentie gaan lijken, al moet gezegd worden dat tekst wel altijd de leidraad is gebleven: je kunt Twitter absoluut niet vergelijken met Instagram. Insta draait echt om beeld en iets leuk vinden, Twitter draait nog altijd om de tekstuele boodschap en de discussie eromheen. Een heel andere insteek, die we eigenlijk bij andere social media niet in zoverre tegenkomen. Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, denkt dat het een betere variant van Twitter kan maken.