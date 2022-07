BeReal: dient het eerste Instagram-alternatief zich al aan?

Instagram ligt deze week nogal onder vuur, omdat veel mensen niet op de verandering naar een meer TikTok-achtig social medium zitten te wachten. Ergens logisch, want daar is immers TikTok al voor. Het social medium BeReal draait wel nog steeds om foto’s en dat op zich is al verfrissend, maar er is meer.

Eerlijk is eerlijk: helemaal een Instagram-alternatief is dit niet. Zo is Instagram juist het social medium van de perfecte plaatjes, de perfecte gestylde huiscamera’s, opgeruimde topdown-foto’s en veel onbekenden. BeReal draait juist om je vrienden. De app is de laatste tijd, waarschijnlijk mede door de tests van Instagram die niet zo in de smaak vallen (en nu worden teruggedraaid ), enorm in populariteit gestegen. Waarschijnlijk is hij al tientallen miljoenen keren gedownload.

BeReal is een Franse foto-app die al twee jaar bestaat. Zo ongeveer alles waarover mensen klagen wanneer ze het over social media hebben, is hierin niet te vinden. Geen filters, geen haat, maar een ‘echte’ greep uit het leven. Niets perfect geënsceneerd, maar echt en foto van wat jij op dat moment aan het doen bent en hoe jij eruit ziet. Hij maakt namelijk zowel een foto met de achtercamera van je smartphone als met je voorcamera.

Een echt social medium

BeReal is wel ‘echt’, het is ook vrij streng. Je hebt namelijk geen invloed op wanneer jij een BeRealtje wil plaatsen. Jij en je vrienden krijgen op een bepaald moment een BeReal-melding en moeten dan binnen twee minuten een foto hebben gemaakt. Je krijgt er ook maar één per dag, wat het wel weer een leuke dagboekfunctie geeft. Echter moet je niet net op een plek zijn waarvoor je die ene vriend was vergeten uit te nodigen, of met je baas BeReal’en dat je op een festival staat, terwijl je je had ziekgemeld.

Het is dus wel een social medium waarbij je goed moet nadenken over de consequenties van je post. Iets wat je natuurlijk op andere socials ook moet doen, maar waar je meer tijd voor hebt. Wat dat betreft had BeReal ook ‘heat of the moment’ kunnen worden genoemd. Tegelijkertijd is juist dat korte tijdsbestek de kunst van het social medium: het zorgt dat je niet even snel make-up kunt opdoen of naar een andere locatie kunt gaan om interessantere content te maken.