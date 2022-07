Instagram krabbelt terug: foto's weer vierkant

Instagram stopt met de test: vierkante foto’s zijn terug! Het social medium riep eerder deze week nog in volle overtuiging dat we absoluut niet moesten denken dat Instagram nog om foto’s ging, maar dat het allemaal om video draaide. Tegelijkertijd was het wel nog maar een ‘test’, dat sommige mensen geen vierkante foto’s meer zien maar foto’s die zijn gemaakt voor verticale schermen.

Instagram trekt zich terug

Het opvallende is dat er al voor topman Adam Mosseri zijn video maakte waarin hij zei dat video de strategie was, er een heleboel kritiek was. Er lag een petitie met 150.000 handtekeningen en Kim Kardashian en Kylie Jenner hebben zich openbaar negatief uitgesproken over de test van Instagram. Instagram deed het echter overkomen alsof het niet echt een test was, maar gewoon een nieuwe functie in de kinderschoenen. Nu blijkt dat ineens allemaal anders.

Of het komt omdat bijvoorbeeld aandeelhouders zich ermee hebben bemoeid. In ieder geval zegt Instagram tegen Platformer: "Ik ben blij dat we een risico hebben genomen - als we niet af en toe falen, denken we niet groot genoeg of durven we niet genoeg. Maar we moeten zeker een grote stap terug doen en hergroeperen. Als we veel geleerd hebben, komen we terug met een nieuw idee of een nieuwe variant. Dus daar gaan we mee aan de slag.“