​Instagram zegt het nu zelf: het draait allemaal om video

We zagen het al een tijdje, maar nu is het officieel. Instagram zegt echt gedag waarmee het allemaal begon, verbrandt zijn schepen achter zich en gaat vol op de TikTok-tour. Instagram is eigenlijk de TikTok van het conglomeraat Meta geworden. Daar is niet iedereen blij mee: van hogerhand heeft het een berisping gekregen. Met hogerhand bedoelen we door Kim Kardashian en Kylie Jenner.

Klachtenregen dus, maar Instagram-topman Adam Mosseri slaat het allemaal in de wind. Hij staat volledig achter de Reels (de videotak van Instagram) en meent dat het juist goed werkt en mensen er echt op zitten te wachten. Je ziet nu namelijk ook meer content van mensen die je niet volgt en dat zou in de hand werken dat je toffe andere accounts leert kennen, zoals de For You-pagina van TikTok. Op zich is Instagram Reels inderdaad populair, maar mensen uiten dat ze ook graag foto’s willen blijven delen en het liefst op de oude manier.

Waar is de Polaroid-gedachte?

Niet voor niets was het Instagram-logo eerst een Polaroid-fotocamera: daarmee kun je geen video’s maken. Had het voor een oude Sony-homevideo-camera gekozen, dan was het een ander verhaal. Mosseri is ervan overtuigd dat mensen wel wennen aan de nadruk op foto’s. Het is nu nog maar een test, maar hij waarschuwt vast dat de app zeker meer op video’s zal focussen in de toekomst. Dat is volgens hem namelijk leuker en zorgt voor meer betrokkenheid. Echter geeft hij ook aan dat het nu nog niet perfect is en dat het team er aan werkt om het te verbeteren voor het naar de rest van de Instagram-gebruikers gaat.

Maar is het een test als je al weet dat je het wel wereldwijd gaat uitrollen? Hij bedoelt dat de functie in de kinderschoenen staat en op dit moment nog niet bij alle gebruikers aanwezig is. Hij bedoelt zo te horen niet dat het slechts een test is en als het mislukt, er van een pad wordt afgeweken. Ook al ligt er een petitie met 150.000 handtekeningen (dank Kim en Kylie!), is het voor Instagram eigenlijk zo klaar als een klontje en zullen we mee moeten.