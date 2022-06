​Facebook en Instagram betalen creators tot 2024 het volle pond

Geld verdienen met Facebook en Instagram is niet heel makkelijk. Oke, als je genoeg volgers hebt dan weten bedrijven je wel te vinden voor samenwerkingen, maar om geld te krijgen vanuit Facebook of Instagram zelf moet je meer in huis hebben. Maar: als ze je geld geven, dan hoef je daarvan niets te delen met de social media-platforms. In eerste instantie was dat het plan tot 2023, maar nu heeft Zuckerberg toegezegd dat dit wordt verlengd met een jaar. Positief nieuws voor succesvolle influencers dus.

Meer geld voor creators op Facebook Mark Zuckerberg zegt er het volgende over: “We willen meer manieren creëren voor makers om geld te verdienen op Facebook en Instagram en updates delen die makers helpen bouwen voor de metaverse. We gaan een toekomst tegemoet waarin meer mensen creatief werk kunnen doen dat ze leuk vinden en ik wil dat platforms zoals de onze een rol spelen om dat mogelijk te maken. We stellen het delen van inkomsten op Facebook en Instagram uit tot 2024. Dat geldt ook voor betaalde online evenementen, abonnementen, badges en bulletin.” Dat is niet alles. Zo wil Facebook de betalende abonnees van creators op andere platforms toegang geven tot Facebook-groepen die alleen voor abonnees zijn. Ook worden Facebook Sterren opengesteld voor alle in aanmerking komende makers, zodat meer mensen kunnen gaan verdienen met hun Reels, livestreams of video's. Sterren zijn een manier om inkomsten te genereren met streams. Kijkers kopen met echt geld virtuele sterren en die kunnen ze naar jou sturen. Je hebt echter veel sterren nodig om flink geld te verdienen: per ster betaalt Facebook je 0,01 dollar.

Instagram Reels-bonusprogramma Tot slot zetten Facebook en Instagram het Reels Play Bonus-programma open voor meer videomakers en is crossposten ook mogelijk, waardoor ook daarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dat doen de bedrijven niet alleen maar uit liefdadigheid: er is nogal een oorlog gaande tussen de verschillende social mediaplatforms. Enerzijds gaan steeds meer social media voor een betaald abonnement, anderzijds kopiëren ze volop succesvolle opties van elkaar om maar relevant te blijven. TikTok wordt enorm veel gekopieerd, omdat dat op dit moment het meest populaire social medium is. YouTube heeft met zijn TikTok-antwoord Shorts ook gezorgd dat creators goed verdienen, om maar te zorgen dat ze zich bij Shorts aansluiten en minder doen met TikTok. Aan de andere kant maakt TikTok het juist heel makkelijk om een video te downloaden en weer te uploaden op een ander social medium, waardoor je heel makkelijk content op diverse kanalen kunt inzetten. Aan de andere kant zorgt Instagram ervoor dat de doorplaatsingen van TikTok minder voorrang krijgen bij Reels, waardoor dat ook weer wordt tegengegaan.

Betaald krijgen op social media Het is de vraag op welk platform je het meest verdient. Social media zijn daar nu eenmaal niet heel duidelijk over. Bovendien is het nogal verschillend wat er van je wordt verwacht. Bij YouTube moeten mensen een x aantal uren naar je content hebben gekeken (naast een verplicht aantal volgers), maar bij TikTok hoef je alleen een bepaald aantal volgers te hebben. Sommige social media zijn heel duidelijk over de regels, maar voor bijna allemaal geldt dat de uitbetalingen gehuld zijn in mysterie. Desondanks is het positief dat je als creator geen geld hoeft te gaan afdragen aan Facebook of Instagram. Tenminste, niet voor 2024. Dat geeft je mooi tijd om je imperium uit te bouwen en goed in je geld te zitten voordat Zuckerberg toch een vergoeding vraagt voor het beschikbaar maken van zijn platforms.