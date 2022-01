​Binnenkort kun je betalen voor Instagram-abonnementen

Op dit moment bestaat dat testgroepje uit 10 Amerikaanse creators, zoals de sporters Jordan Chiles en Sedona Prince. Creators kunnen zelf kiezen hoeveel ze per maand willen vragen voor hun extra content, maar het moet ergens tussen de 0,99 en 99,99 dollar liggen. In tegenstelling tot hoe bijvoorbeeld Apple te werk zou gaan door een premie van 30 procent van de inkomsten te vragen aan contentmakers, wil Instagram in eerste instantie zelf nog geen inkomsten uit de nieuwe mogelijkheid genereren. Tenminste: in 2022 nog niet.

Meer geld verdienen met Instagram

Meta-CEO Mark Zuckerberg (eigenaar van Instagram) zegt dat hij het fijn vindt om met nieuwe tools te komen waarmee creators hun geld kunnen verdienen met creatief werk. Adam sluit zich daarbij aan: het zou één van de beste manieren zijn voor creators om een wat meer voorspelbaar inkomen te genereren. Voor deze optie bestond kon je als influencer vooral geld verdienen met sponsoren en samenwerkingen, maar die moet je uiteraard wel elke keer weer afspreken. Als je eenmaal een stabiel aantal abonnees hebt, dan weet je dat de kans klein is dat volgende maand ineens iedereen uitschrijft, waardoor je meer grip hebt op je inkomsten.

Wel is het wederom niet bepaald een origineel idee en doen alle social media elkaar weer na, net als we met Clubhouse-achtige oplossingen zagen in 2021. Twitter en TikTok hebben namelijk eerder al dit soort abonnementsvormen geïntroduceerd. Aan de andere kant is het altijd goed als influencers meer geld kunnen verdienen, al moeten we wel blijven opletten dat kinderen niet de mogelijkheid krijgen om vermogens uit te geven aan de gekste abonnementen. 99,99 dollar per maand is immers wel een héél hoog bedrag: welke content is het zoveel waard om te worden bekeken?