1,5 miljard mensen kijken YouTube shorts

TikTok mag dan de eerste zijn geweest, YouTube zou met 1,5 miljard kijkers naar zijn Shorts meer maandelijkse kijkers hebben dan het populaire social medium.

Shorts 1,5 miljard gebruikers die zijn ingelogd op hun account kijken de korte video’s op YouTube, versus 2 miljard mensen die YouTube in het algemeen gebruiken per maand. Dat zijn gigantische aantallen waarvan TikTok alleen maar kan dromen: dat heeft 1 miljard maandelijks actieve gebruikers. Enerzijds komt dat omdat YouTube de gevestigde orde is: we zijn al veel langer gewend om naar YouTube te gaan voor video’s. Anderzijds doet YouTube er alles aan om TikTok zo goed mogelijk te klonen, waardoor er ook weinig toepassingen zijn die TikTok uniek maken. Instagram doet precies hetzelfde met zijn Reels: alles wat door de Chinezen is bedacht wordt schaamteloos nage-aapt. Een beetje sneu dus, zeker omdat TikTok zelf al in 2017 is gestart, terwijl YouTube Shorts pas sinds 2020 bestaat.

YouTube YouTube heeft Shorts ook enorm veel ruimte gegeven om te groeien. Zo komt het voor in de aanraders die je ziet na een YouTube-video en dat maakt het aantrekkelijk om door te klikken en te kijken. YouTube staat hierbij wel stil bij het feit dat je nu voor meerdere platformen korte video’s kunt maken. Het begrijpt dus dat één persoon dezelfde video ook plaatst op TikTok en Instagram, want die hebben nu eenmaal hetzelfde format en soms net even een ander publiek. In ieder geval is het grootste publiek op YouTube te vinden, als de cijfers vanuit Google kloppen.

Korte filmpjes Het is tegelijkertijd wel voor te stellen dat Shorts het zo goed doen, want YouTube investeert enorm. Het heeft een fonds van 100 miljoen dollar om creators over de streep te trekken om alleen nog korte filmpjes te maken voor YouTube. Makers van populaire video’s werden beloond met maximaal 10.000 dollar per maand, afhankelijk van hoeveel mensen de video keken, deelden en liketen (en waar deze mensen gelokaliseerd waren). Inmiddels wil YouTube waarschijnlijk steeds meer afstappen van dat fonds en steeds meer gaan voor het verdienen van geld door middel van advertentie-inkomsten.

Lange video's voeren boventoon Volgens YouTube blijven lange video's populair. Alleen deelt YouTube niets over hoe lang video's worden gekeken, waardoor het onduidelijk is of die Shorts inderdaad zo succesvol zijn: kijken mensen ze wel uit? In ieder geval vindt YouTube zijn shorts een geweldige, nieuwe manier voor creators om aan hun publiek te laten zien wie ze zijn. We zijn benieuwd in hoeverre content in Shorts wordt gedeeld op andere platforms en wat hiervan het beste wordt bekeken. Het is alleen moeilijk om achter deze cijfers te komen, omdat de platforms nu eenmaal niet al te happig zijn op het delen van concrete, gedetailleerde cijfers. In ieder geval is het vrij onverwacht dat YouTube het met zijn Shorts beter zou doen dan TikTok, dat in korte tijd zo extreem populair is geworden.