​YouTube beperkt views op video’s van kleine kanalen

Videoplatform YouTube beperkt views op video’s van accounts die nog niet zo populair zijn, wanneer het merkt dat de video populair is. Het klinkt heel vreemd en dat is het ook. Toch zich er een gedachte achter: YouTube wil zorgen dat sommige mobiele livestreams worden beperkt, wanneer het niet zeker is van de intenties van de maker.

Video niet beschikbaar “Video niet beschikbaar. Deze video is populair! Door de beperkte gebruikershistorie van de maker begrenzen we het aantal kijkers. Abonneer je op dit kanaal om de maker te helpen een groter publiek te bereiken.” Dat is wat je nu mogelijk te zien krijgt als je een YouTube-video wil gaan kijken. Het is een enorm vreemde boodschap, die bovendien tegenstrijdig is. Vroeger zag je de melding ‘video niet beschikbaar’ als je op een YouTube-link klikte van een video die was verwijderd, of van een video die inmiddels op privé is gezet. Nu zie je die melding (en nog wat extra info) bij het kijken van content vanuit accounts die nog niet zoveel volgers hebben. De reden dat YouTube dit doet, dat is omdat het specifiek bij livestreams wil zorgen dat er niet schadelijke beelden worden gedeeld. Dit is geheel volgens nieuw beleid dat het bedrijf introduceerde in september vorig jaar.

Begrenzing views op YouTube Maar ja: als het wil voorkomen dat ‘slechte’ content snel wordt verspreid door er een rem op te zetten, dan is het heel dubbel als YouTube vervolgens wel aanraadt het kanaal te gaan volgen. Ten eerste wil het toch niet dat je de content ziet, voor het geval dat? Ten tweede: waarom zou je een kanaal volgen waarvan je de content helemaal niet kunt bekijken om te bepalen of je het leuk vindt? Er zijn mensen die beweren dat YouTube dit vooral doet nu de extreem-rechtse beweging veel in het nieuws is vanwege protesten tegen vaccinaties en coronamaatregelen. Voordat het beleid veranderde, was het algemeen bekend dat iemand niet vanaf zijn YouTube-kanaal kon streamen als hij of zij niet tenminste 1.000 abonnees had. Door de verandering kon iedereen livestreamen, maar wel met enkele regels. Eén van die regels is dat kleine kanalen maar een klein aantal kijkers op mobiele livestreams kunnen krijgen, om zo misbruik en het verspreiden van slechte content tegen te gaan.

De trolls verstieren de boel Zoals je hierboven kunt zien, is het zelfs niet mogelijk om een livestream te kijken over een hondensleewedstrijd. Toch slaat YouTube hier zeker niet helemaal de plank mis: het beleid is er ook om te zorgen dat mensen van wie het account door YouTube werd geblokkeerd niet snel een nieuw account aanmaken en toch weer op grote schaal hetgeen doen waarvoor ze een ban hebben gekregen. Het is alleen jammer dat de trolls hiermee dus ook het plezier van goedbedoelende creators verpesten en het nog moeilijker te maken om een kanaal groot te maken. YouTube schijnt volgens Mashable nog te onderzoeken of het nog aanpassingen kan doen aan deze nieuwe melding.