Het is zover: YouTube zet ook advertenties in shorts

Terwijl TikTik groeit en groeit, proberen andere social media mee te komen. Zo introduceerde YouTube Shorts, kortere filmpjes waar je makkelijker doorheen scrollt. Dat makkelijkere scrollen wordt straks echter iets minder comfortabel, want het platform test de toevoeging van advertenties binnen die microvideo’s.

TikTok, Instagram en YouTube liggen heel dicht bij elkaar waar het gaat om korte video’s. De drie platforms bieden alledrie de mogelijkheid om ultrakorte video’s van maximaal 60 seconden (al is dat inmiddels hier en daar wel iets gewijzigd) te uploaden. Dat komt allemaal door TikTok, dat de eerste was met dit concept en met zijn razendsnel groeiende populariteit in één klap een heleboel fans achter zich had staan. Het was succes dat YouTube en Instagram ook wel wilden, waardoor die hun eigen kopieën hebben gemaakt. Instagram heeft Reels, YouTube heeft Shorts, maar allemaal komen ze op hetzelfde neer. Je uploadt daarop geen video’s van 10 minuten over hoe je bijvoorbeeld een iPad-scherm kunt repareren. Je kunt alsnog een video maken over het repareren van een iPad-scherm, maar je zal het dan heel kort moeten monteren om onder die minuut te blijven.

Advertenties binnen YouTube Shorts Bovendien moet je er straks ook nog rekening mee gaan houden dat er een advertentie tussen de Shorts voorbij kan komen. Google zegt: “We testen het genereren van inkomsten met Shorts en de vroege feedback en resultaten van adverteerders zijn bemoedigend." YouTube wil straks met Shorts steeds meer de kloof dichten met traditionele YouTube-advertenties. Iets wat nog wel een risico kan zijn: immers wordt YouTube juist minder gewaardeerd door de enorme stijging in het aantal advertenties én de herhaling hierin. YouTube heeft de reclames binnen Shorts nog niet wereldwijd uitgerold, omdat het nog in een test zit, maar commerciële uitingen tussen Shorts door komen er dus wel aan. Het is irritant voor de kijkers, maar wel logisch voor een bedrijf als YouTube. Moederbedrijf Google heeft gezegd dat Shorts 30 miljard views per dag (!) heeft. Dat is vier keer zoveel als een jaar geleden.

Minder winst De Nederlandse economie kan trouwens blij zijn met YouTube. Het zou zelfs voor veel banen zorgen in ons land: meer dan 7.000 fulltime jobs. Helaas gaat het met YouTube in het algemeen iets minder goed: het zag in het eerste kwartaal van 2022 zijn winst met meer dan 1 miljard dollar omlaag gaan ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Zou het daarom hebben uitgevonden dat commercials tussen de Shorts een goed idee zijn? In ieder geval zullen veel kijkers beamen dat dat niet dé manier is, want het haalt de vaart er waarschijnlijk enorm uit wanneer je fanatiek door de korte video's heenscrollt.