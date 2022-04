Nog geen PiP voor iOS YouTube app gebruikers

Tot eind vorige week konden Premium gebruikers van de YouTube app met een iOS toestel nog gebruikmaken van een zogenoemde picture-in-picture functie. Dat betrof een test in aanloop naar de definitieve uitrol van de PiP functie voor iOS. Die uitrol laat echter, zo blijkt na beëindiging van de testperiode, nog even op zich wachten.

Geen PiP voor iOS app

De test is voorbij en er is nog geen nieuws over wanneer de functie voor iOS gebruikers dan de YouTube app beschikbaar komt. Vooralsnog is PiP in de YouTube app alleen nog voorbehouden aan Premium Android gebruikers.

Let wel, dit betreft dus het gebruik van de PiP functie in de YouTube app en niet de streaming service van het videoplatform, YouTube TV. Voor de streaming dienst van YouTube wordt PiP momenteel wél uitgerold. Dat geldt voor zowel Android als iOS gebruikers. Vooralsnog kunnen echter alleen Android gebruikers deze feature ook gebruiken in combinatie met de YouTube app. Mits zij dus een Premium abonnement hebben.