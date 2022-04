​YouTube-creators zorgen voor 7.700 fulltime banen in Nederland

Nederlandse YouTubers zorgen voor een bijdrage van 165 miljoen euro aan de Nederlandse economie. Er zijn maar liefst 7.700 fulltime banen ‘gedekt’ door het bestaan van YouTube. Dit is te lezen in het YouTube Impact Report door marktonderzoeker Oxford Economics.

Onderzoek Er is een onderzoek gehouden onder 2000 YouTube-gebruikers in Nederland, naast 780 creators en 500 bedrijven in Noord-Europa (waarvan 236 Nederlandse creators en 69 Nederlandse bedrijven). YouTube blijkt hieruit een flinke impact te maken op onze economie met zoveel fulltime banen en 165 miljoen euro aan inkomsten voor de Nederlandse economie. Denk daarbij aan inkomsten door advertenties op YouTube, maar ook het kunnen verkopen van merchandise. Die 165 miljoen euro is exclusief de inkomsten die worden gegenereerd door Google en YouTube zelf. Wat veel mensen niet weten, dat is dat er vaak een groot team achter een bekende YouTuber schuilgaat. Mensen om te helpen monteren, om te helpen met de social media, om commerciële deals te regelen, personal assistants. Grote YouTubers zoals Kwebbelkop hebben tientallen mensen in dienst om ze te helpen bij het creëren van nieuwe content en natuurlijk geld aan die content te verdienen. En dan zijn er ook nog leveranciers van camera’s, microfoons en smartphones nodig om zo’n team up and running te houden.

Diverse content Dat is al een opvallende bevinding, maar minstens net zo opvallend is het feit dat 72 procent van de deelnemers aan de enquête aangeeft te vinden dat YouTube diverse content bevat. Denk aan creators van verschillende leeftijden, van verschillende afkomsten en met een grote diversiteit in interesses. In Nederland hebben we het platform omarmd. Niet alleen ter vermaak door creators en om onszelf uit de soms diepe dalen van isolatie te halen, maar ook om dingen te leren. 80 procent van de respondenten zegt het videoplatform te gebruiken om kennis bij te spijkeren. Bedrijven hebben er ook veel aan. Zo weet het Nationale Opera & Ballet te zorgen dat jonge dansers bij het wil solliciteren, door video’s te plaatsen van wat een leven als danser inhoudt. Ook zien mensen het die het ballet een keer zouden willen zien optreden, waardoor het ook grote waarde heeft als reclame. Het is ook opvallend dat Nederlandse kanalen volop worden bekeken door mensen in het buitenland, dit zou wel 80 procent zijn van alle content geproduceerd in Nederland.

YouTube tijdens corona De lockdown heeft ook een rol gespeeld in de ontwikkelingen op YouTube. Dat balletlessen hiermee online konden worden gegeven zorgde voor een toename in het aantal kijkers, naast dat het niet kunnen ondernemen van activiteiten door lockdowns sowieso al zorgde dat mensen op de bank thuis vaker naar YouTube grepen. Hierdoor konden kanalen aanzienlijk groeien in volgers, wat bijvoorbeeld bij het Nationale Opera & Ballet is gebeurd: het aantal volgers van het YouTube-kanaal steeg met 500 procent naar 87.000 abonnees. YouTube is voor veel mensen dus goed nieuws, maar tegelijkertijd kost het ook veel mensen tijd die niet zomaar voet aan de grond krijgen. Het lijkt namelijk heel makkelijk: een YouTube-kanaal beginnen en de rest gaat vanzelf, maar ten eerste moet je na zoveel jaren wel met een heel creatief idee komen wil je opvallen, en dan nog zal je hard moeten werken om naamsbekendheid te krijgen. Hoewel het heel goed is dat zoveel mensen zoveel voordelen kunnen halen uit het platform, zowel vanuit kijkers- als creatorsperspectief, kan het de moeite waard zijn om ook de andere kant te belichten. Hoeveel mensen besteden veel tijd aan een YouTube-kanaal, maar halen het niet?

Goed voor de Nederlandse economie Tegelijkertijd is het ook fijn om mee te genieten van het succes van iemand anders, ook als je niet tot dat legertje behoort om de YouTuber heen. Denk bijvoorbeeld aan NikkieTutorials, die wereldberoemde mensen als Kim Kardashian en Lady Gaga in haar stoel heeft gehad. Dat maakt veel Nederlanders trots op de prestaties die zo’n vrouw levert. Hierdoor weten ook veel media haar te vinden en kan ze aan programma’s meedoen op televisie, het Songfestival presenteren en groeit haar kanaal juist meer en meer. Hoewel het zeker niet makkelijk is om zelf zo succesvol te worden op YouTube, is dit sneeuwbaleffect van hardwerkende creators wel geweldig om te zien en zo toch een beetje van mee te genieten. Net als de Nederlandse economie, die dit blijkbaar ook geen windeieren legt.