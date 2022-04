​Internetfamous: Kun je rijk worden als je viral gaat?

Krakaka!, Blikje in de water en 5 euro op je muil: het zijn allemaal Nederlandse video’s die het erg lekker doen op YouTube: het zijn video’s met honderdduizenden of soms zelfs miljoenen views. Zijn de mensen die in die video’s verschijnen nu allemaal rijk? Of de mensen die de video’s plaatsten? Niet per se.

Viral video's Voor de persoon die de video heeft geüpload is het heel anders om geld te verdienen met een viral video dan voor de persoon die in de video verschijnt. Zo plaatste Crashukke ‘Willems kantine 2000’ (zoals ‘5 euro op je muil’ eigenlijk heet) in 2010 op YouTube. Inmiddels is de video al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Heb je echter niet meer dan 1.000 abonnees, dan kun je geen partner worden van YouTube. Dat mag pas bij zoveel abonnees en als er tenminste 4.000 uur aan video’s van je is bekeken. Crashukke heeft meer abonnees dan dat, dus die zal waarschijnlijk geld verdienen met zijn kanaal. YouTube betaalt per bekeken advertentie (dus niet video, maar advertentie) dan 3 euro bij 1000 views uit. Het voordeel van partner zijn op YouTube is bovendien dat niet alleen YouTube geld betaalt, maar dat je meer opties krijgt, zoals die om donaties te krijgen van kijkers.

Verwijderingsverzoek Maar goed, de persoon die viral gaat is meestal niet de persoon die de video uploadt en dat is waar de schoen wringt. Het is namelijk als persoon in de video veel moeilijker om geld te verdienen, zeker als je de maker van de video verder helemaal niet kent. Wil je helemaal niet dat die video online staat, dan kun je contact opnemen met die persoon, aangeven dat je niet wil dat die persoon die video met jou erin online laat staan en hem of haar verzoeken het te verwijderen. Weigert die persoon dat? Dan kun je via Google een verwijderingsverzoek indienen, waarbij je volgens de privacyrichtlijnen een video kunt laten verdwijnen. Tenminste, het is het internet, dus laten verdwijnen van dat specifieke account van YouTube. Je moet dan wel kunnen aantonen dat jij in de video voorkomt, door bijvoorbeeld je beeltenis of stem, je naam, je financiële gegevens of tattoos. Wel ga je dan dus niet meer viral, als je video offline wordt gehaald. Dus stel dat je dat niet wil doen en de video blijft online staan, hoe sla je daar als onderwerp van de video dan een slaatje uit?

Wees wijs, maak merchandise De enige manier om er geld mee te verdienen, dat is om er merchandise van te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Island Boy-t-shirts die heel erg hip zijn door een verschrikkelijk paar jongens die gekke liedjes maken en zichzelf Island Boy noemen. Dus bijvoorbeeld de Krakaka-man zou kunnen overwegen t-shirts te laten maken met zijn hoofd erop en ‘krakaka’ erbij en die dan op een website of via social media verkopen. Je kunt de gekste dingen bedenken: mokken, kerstversiering, sleutelhangers, NFT’s, noem het maar op: je kunt jezelf ineens een merk maken. Iedereen die je video hilarisch vindt of iemand kent die het hilarisch vindt, zal snel geneigd zijn om zo’n soort souvenir te kopen. Toch is het het beste als je zelf de video uploadt, als je die ook zelf hebt geschoten, want dan ontvang je inkomsten dankzij YouTube’s partnerprogramma of kun je eventueel bureaus inhuren die makers van viral video’s helpen om geld te verdienen met de views en de populariteit van de video. Je zou ook zelf kunnen proberen om bijvoorbeeld websites als Dumpert of Buzzfeed te tippen met je video en te vragen in je omgeving om de video nog meer te delen, zodat de populariteit verder toeneemt.

Pak je moment Zorg ook dat je vriendelijk doet tegen mensen die je op straat tegenkomt en je herkennen. Je kunt er ook over nadenken om meer videocontent te gaan maken, waarbij je wel moet oppassen dat het niet te veel een gimmick wordt. Als je in elke video alleen maar 'krakaka' roept, dan kan dat juist irritant worden. Laat je door je nieuwe, virale status juist inspireren om nieuwe creatieve content te maken en op die manier op die golf van populariteit surfen. Het gaat er wel om dat je daarbij vooral je moment pakt. Niet veel video’s weten zo memorabel te blijven als bijvoorbeeld Charlie Bit My Finger, maar zoals je hebt gemerkt kun je er wel lang geld mee verdienen, als je er bijvoorbeeld een NFT van maakt waardoor iedereen de video weer even kijkt én geld neertelt voor die non-fungible token. Zelfs een decennium later kan zoiets nog steeds. Dus als ook jij je 15 minuten faam hebt die je is beloofd door Andy Warhol, zorg dan dat je niet achterover hangt, maar actie onderneemt.

Nieuwsgierig welke video's in de afgelopen jaren 'onsterfelijk' werden door keihard viral te gaan? Hier serveren we je 20 viral video's die je gezien moet hebben.